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"Астана" потеряла очки в матче с "Тоболом"
Vesti.kz
5 июля 2018, 20:02 | Спорт
Футболисты "Тобола" сыграли вничью с "Астаной" в домашнем матче 17-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 5 июля, в Костанае и завершилась со счетом 0:0. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.
С 47 очками "Астана" идет на первом месте в КПЛ, опережая "Кайрат" на 11 очков, а "Тобол" - на 15. При этом столичный клуб провел уже 19 матчей, алматинцы сыграли 16 игр. а костанайцы - 17.
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