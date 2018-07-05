"Астана" потеряла очки в матче с "Тоболом"

Футболисты "Тобола" сыграли вничью с "Астаной" в домашнем матче 17-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 5 июля, в Костанае и завершилась со счетом 0:0. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.

С 47 очками "Астана" идет на первом месте в КПЛ, опережая "Кайрат" на 11 очков, а "Тобол" - на 15. При этом столичный клуб провел уже 19 матчей, алматинцы сыграли 16 игр. а костанайцы - 17.