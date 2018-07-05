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Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк: фекалиями я назвал твои фотки. На Фото как раз про мою Родину. Которая тут, мои степи, мои луга и леса.. И да, и дачка на этой земле как и жрачка с земли моей.. И да, я горжусь своей...
05.07.18 19:00
211
Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Ваш земляк: Неважно, разбираешься ты Уш в чем в чем, а когда нажалователи считают деньги в чужих карманах, я разбираюсь.. Все таки профессиональный комментатор и стаж как у тебя, 12 лет тут..
05.07.18 18:57
211
«Свалки Костаная». Территория питания бомжа
Ваш земляк: знает, где он! Японцы, если что, а не гондурасцы. Да Господи, какая разница.. Ты их что там, различаешь как то? Дело не в этом, а в своей ответственности.. У нас ответственности нет...
05.07.18 18:55
alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Сразу видно. Реального рыбака. Мексиканцев бабушки вот смотрю. Провожают. С пеСнями.
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Vital
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Жарко, но возможен град - какой будет погода в выходные в Костанайской области

Татьяна НАЗАРУК

5 июля 2018, 16:22 |  Общество

В Костанайской области с начала недели сохраняется по-настоящему летняя погода. Выходные, 7 и 8 июля, не станут исключением, однако, по прогнозам синоптиков, в эти дни возможен град.

Фото Татьяны НАЗАРУК

- Днем температуры будут держаться в пределах 30-35 градусов, местами станет жарко до 40 градусов, - сообщила «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Ночью ожидается от 15 до 20, местами - до 23 градусов. В выходные ждем кратковременные дожди, грозы и даже град.

Ветер будет юго-восточным, скорость - 9-14 м/с. Во время дождя он может усилиться до 15-20 м/с.

На пятницу, 6 июля, синоптики тоже прогнозируют дожди и жару от 30 до 35, местами - 38 градусов.
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