Жарко, но возможен град - какой будет погода в выходные в Костанайской области
Татьяна НАЗАРУК
В Костанайской области с начала недели сохраняется по-настоящему летняя погода. Выходные, 7 и 8 июля, не станут исключением, однако, по прогнозам синоптиков, в эти дни возможен град.
Фото Татьяны НАЗАРУК
- Днем температуры будут держаться в пределах 30-35 градусов, местами станет жарко до 40 градусов, - сообщила «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Ночью ожидается от 15 до 20, местами - до 23 градусов. В выходные ждем кратковременные дожди, грозы и даже град.
Ветер будет юго-восточным, скорость - 9-14 м/с. Во время дождя он может усилиться до 15-20 м/с.
На пятницу, 6 июля, синоптики тоже прогнозируют дожди и жару от 30 до 35, местами - 38 градусов.
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