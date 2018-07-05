Жарко, но возможен град - какой будет погода в выходные в Костанайской области

В Костанайской области с начала недели сохраняется по-настоящему летняя погода. Выходные, 7 и 8 июля, не станут исключением, однако, по прогнозам синоптиков, в эти дни возможен град.

Фото Татьяны НАЗАРУК

- Днем температуры будут держаться в пределах 30-35 градусов, местами станет жарко до 40 градусов, - сообщила «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Ночью ожидается от 15 до 20, местами - до 23 градусов. В выходные ждем кратковременные дожди, грозы и даже град.

Ветер будет юго-восточным, скорость - 9-14 м/с. Во время дождя он может усилиться до 15-20 м/с.

На пятницу, 6 июля, синоптики тоже прогнозируют дожди и жару от 30 до 35, местами - 38 градусов.