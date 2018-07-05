"Всех пытаются "загнать" в ЕНПФ" - эксперты про обязательные взносы для фрилансеров

У казахстанцев не осталось никакого выбора по вопросу участия или неучастия в пенсионной системе. Такое мнение в интервью Tengrinews.kz о принятых поправках, обязывающих лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, делать взносы в ЕНПФ, выразили эксперты.

Основатель пенсионной платформы ENPI.kz, казахстанский журналист и блогер Ботагоз Жуманова возмущена новым законопроектом.

"Это плохая новость, потому что, если я не доверяю эффективности накопительной пенсионной системы, то раньше могла перейти с трудового договора на договор гражданско-правового характера. Очевидно, что Министерство труда и соцзащиты пытается таким образом загнать всех в ЕНПФ. Их позицию понять можно, из 10 миллионов открытых счетов вкладчиков активны только 6 миллионов. Но теперь у казахстанцев не остается больше никакого выбора - все будут платить 10 процентов от доходов, даже если вы не согласными с тем, как затем инвестируются эти деньги", - размышляет Ботагоз Жуманова.

Новые поправки в закон "О пенсионном обеспечении в РК" нужны для охвата пенсионной системой всех слоев населения, считает директор аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана Павел Афанасьев.

"Нужно понимать, в каком состоянии пенсионная система. У нас ежемесячно в пенсионный фонд поступает взносов больше, чем выплат. Эта система может поменяться только в случае, если взносы резко снизятся или же увеличится число пенсионеров. Поэтому это вряд ли попытка увеличить взносы в пенсионную систему. Здесь задача глобальнее - увеличить охват людей пенсионным обеспечением, то есть покрыть пенсионным обеспечением те слои населения, которые на данный момент в пенсионной системе не участвуют", - резюмирует Павел Афанасьев.

14 июля вступят в законную силу изменения в статье 25 закона "Ставка и порядок уплаты обязательных пенсионных взносов". После новых поправок адвокаты, частные судебные исполнители и нотариусы, профессиональные медиаторы, ИП, а также физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, должны производить обязательные пенсионные взносы в свою пользу. Взносы подлежат уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 10 процентов от получаемого дохода, но не менее 10 процентов от МЗП и не выше 10 процентов от 75-кратного МЗП.

Ранее фрилансеры имели право, но не обязанность делать обязательные пенсионные взносы. То есть уплата ОПВ производилась на добровольной основе. Но новый закон это право исключил. Как сообщается, изменения вступают в силу по истечении 10 календарных дней после официального опубликования, то есть с 14 июля 2018 года. В случае первого нарушения фрилансерам грозит предупреждение. При повторном - штраф согласно статье 91 КоАП РК в размере 10 процентов от суммы не перечисленных пенсионных взносов. До этого закона фрилансеры имели право не делать взносы в ЕНПФ.