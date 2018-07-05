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Тело мужчины обнаружили в реке в Рудном
Татьяна НАЗАРУК
5 июля 2018, 11:26 | Происшествия
По информации пресс-службы ДЧС Костанайской области, тело нашли и вытащили из воды очевидцы. Это произошло вчера, 4 июля, около 16.00, в Рудном. Погибшим оказался 36-летний мужчина.
Иллюстративное фото из общедоступных источников
Утонул ли мужчина сам или нет, пока неизвестно.
- Обстоятельства гибели устанавливаются, - отметили в пресс-службе ведомства. - Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
На место выезжали два сотрудника ДЧС.
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