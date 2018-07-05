Тело мужчины обнаружили в реке в Рудном

По информации пресс-службы ДЧС Костанайской области, тело нашли и вытащили из воды очевидцы. Это произошло вчера, 4 июля, около 16.00, в Рудном. Погибшим оказался 36-летний мужчина.

Иллюстративное фото из общедоступных источников



Утонул ли мужчина сам или нет, пока неизвестно.



- Обстоятельства гибели устанавливаются, - отметили в пресс-службе ведомства. - Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

На место выезжали два сотрудника ДЧС.