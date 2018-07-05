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Мужчина утонул на новом пляже в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

5 июля 2018, 09:20 |  Происшествия

ЧП случилось вчера, 4 июля, вечером в новом месте для купания, расположенном за Большим мостом. Около 20.30 на месте уже стояла полиция, сотрудники проводили следственные действия.

Как прокомментировал «НГ» заместитель руководителя СРАОСО Сергей ШМИДТ, мужчина переплывал реку и утонул ближе к противоположному берегу.

- Прошла информация, что утонул человек, мы его вытаскивали, - сообщил Шмидт. - Если я не ошибаюсь, ему 37 лет. Люди видели, что мужчина ушел под воду и вызвали помощь, показали, где видели его в последний раз.

«НГ» запросила информацию в пресс-службе ДВД.
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