33-летнего мужчину осудили за изнасилование несовершеннолетней в Костанайской области
Татьяна НАЗАРУК
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области сегодня, 4 июля, осудили 33-летнего жителя п. Босколь Карабалыкского района Анатолия ХЛОБЫСТОВА, которого признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней.
Иллюстративное фото из общедоступных источников
Процесс проходил в закрытом режиме, журналистам разрешили присутствовать только на приговоре.
Согласно материалам дела, Хлобыстов четыре раза вступал в половую связь с 16-летней девушкой, которая живет по соседству. Но принудил он к сексу соседку единожды, остальные три раза она шла на это добровольно.
Изнасилование произошло в конце августа 2017 года. Хлобыстов взял Веронику за руку и отвел за колодец около дома.
В конце октября и ноября 2017 года девушка встречалась со взрослым мужчиной в бане, а в декабре - у себя дома, когда ее мать уезжала в Россию. Во всех этих случаях Хлобыстов был изрядно пьяным.
Заявление в полицию об изнасиловании в феврале 2018 года написала мать потерпевшей, когда узнала, что Вероника беременна. Сначала женщина заметила округлившийся живот дочери, потом заставила сделать ее тест на беременность. Все подтвердилось.
16-летняя девушка родила дочку. Экспертиза ДНК подтвердила, что отцом ребенка является подсудимый.
Суд приговорил мужчину к 11,5 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности.
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