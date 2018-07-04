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Еще один перекресток закроют для движения в Костанае
4 июля 2018, 19:16 | ЖКХ
В связи со строительно-монтажными работами на объекте: "Реконструкция ул. Гагарина" с 5-го по 20 июля 2018 года будет перекрыт перекресток улиц Гагарина и Дзержинского (закрытие заезда с ул. Дзержинского на ул. Гагарина).
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Об этом сегодня, 4 июля, сообщила пресс-служба акима Костаная.
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит извинения за причиненные временные неудобства.
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