Еще один перекресток закроют для движения в Костанае

В связи со строительно-монтажными работами на объекте: "Реконструкция ул. Гагарина" с 5-го по 20 июля 2018 года будет перекрыт перекресток улиц Гагарина и Дзержинского (закрытие заезда с ул. Дзержинского на ул. Гагарина).

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Об этом сегодня, 4 июля, сообщила пресс-служба акима Костаная.

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит извинения за причиненные временные неудобства.