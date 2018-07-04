МОН засекретило рейтинг школ по результатам ЕНТ, чтобы избежать давления на педагогов

Ерлан Сагадиев рассказал алматинским педагогам, как собирается искоренять нездоровую конкуренцию между школами в период национального тестирования, передает Informburo.kz.

В Алматы состоялась встреча министра образования и науки Республики Казахстан Ерлана Сагадиева с представителями государственных органов и педагогами школ.

На встрече общественные деятели указали министру на нездоровую обстановку вокруг ЕНТ, которая из года в год только набирает обороты. Сагадиев подтвердил, что ему действительно поступают звонки из региональных акиматов, которые соревнуются в поисках лучших из лучших в результатах тестирования.

"Акиматы давят на директоров, чтобы ученики в этих школах хорошо сдавали ЕНТ. До прошлого года был рейтинг ЕНТ, сдавали тесты и потом директора школ получали по шапке, но в этом году мы этот рейтинг публиковать не будем. Реально знаем, кто как сдал ЕНТ, только я, вице-министр и ещё буквально несколько человек. Кто только меня не пытал: и журналисты, и премьер, и вице-премьер, и Администрация Президента, но я никому не дал результаты, потому что информация является секретной. Понятно, что вы можете придумывать свой рейтинг и запускать какие-то свои слухи, и акимы это прекрасно понимают, и они мне звонили: "На каком мы месте?" Я никому не сказал – всё, забудьте про это, ЕНТ – это лишь система распределения грантов!" – парировал министр.

Сагадиев выразил надежду, что с годами напряжение и конкуренция между школами в период ЕНТ будет снижаться. Он также опроверг разговоры о том, что акимат Алматы заведомо завышал данные по ЕНТ, чтобы выйти в лидеры по цифрам.