Погода в Костанайской области будет жаркой и дождливой в ближайшие два дня

Мы по-прежнему находимся во власти высотного циклона, поэтому погода на территории Костанайской области в четверг и пятницу продержится жаркой, как и всю неделю.

Фото Татьяны НАЗАРУК

- Ночи будут теплыми: 15-20 градусов, местами - 23 градуса тепла, - рассказала «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - В четверг, 5 июля, столбик термометра днем будет показывать от 27 до 32 градусов, местами - до 35 градусов. В пятницу, 6 июля, жара усилится: от 30 до 35 градусов, местами - до 38 градусов.



В эти два дня возможны кратковременные дожди и местами грозы, во время которых ветер может усиливаться до 15-20 м/с.