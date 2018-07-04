Аркалык и Сарыкольский район обменялись акимами

С 4 июля бывший аким Сарыкольского района Эльдар Кузенбаев стал главой исполнительной власти Аркалыка. Об этом сообщила пресс-служба акима Костанайской области.

Фото пресс-службы акима области

Эльдар Кузенбаев 1982 года рождения, он уроженец села Дамды Наурзумского района. Имеет два высших образования и специальности юриста и финансиста. Работал в управлениях юстиции Карабалыкского и Костанайского районов, а также заместителем акима Узынкольского района. Сарыкольским районом руководил с июня 2013 года.