Назначен новый аким Амангельдинского района

Сегодня, 4 июля, заместитель акима Костанайской области Сергей Карплюк представил активу района в качестве нового первого руководителя Амирхана Асанова, сообщила пресс-служба акима области.

Фото пресс-службы акима области

Ранее он занимал должность председателя ревизионной комиссии по Костанайской области.

Амирхан Асанов 1969 года рождения, уроженец Наурзумского района. Окончил Костанайский институт бизнеса и управления, а также КСТУ. Занимал должности заместителя акима Наурзумского и Сарыкольского районов.