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bgb
МОН засекретило рейтинг школ по результатам ЕНТ, чтобы избежать давления на педагогов
молодец, здравая мысль! а то некоторые на этом должность получили и даже ставили это себе в заслугу... в то время, как другие из желания хорошо отчитаться, шли даже на служебный подлог 8-)
04.07.18 19:29
1234
Назарбаев подарил мотоцикл чемпиону Паралимпийских игр Колядину
Ну, Елбасы! Красавчег!!! ;-)
04.07.18 18:38
Vital
Назарбаев подарил мотоцикл чемпиону Паралимпийских игр Колядину
А слез то сколько было месяц назад Вот вам пожайлуста. Все решилось хорошо. И деньги в кармане и подарков куча.
04.07.18 17:16
лимон
Ещё один Ледовый дворец в Костанае
"Вчера по новостям услышал информацию,что в Костанае будет построен ещё один Ледовый дворец стоимостью 4,6 млрд,ещё раз МИЛЛИАРДА тенге! Строить будет чешская фирма. У меня только один вопрос....
04.07.18 17:11
yudjin
Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Сабыр: Тогда конечно под каждый вид нужно строить.. а шо ты не возмущался многомиллионными стройками, ремонтами и реконструкциями стадиона для футболёров? и ежегодной прорвой бездонной трубы без...
04.07.18 17:00
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Медоборудование, интерактивные доски, компьютеры и книги на 21 млн тенге подарил Костанайской области благотворительный фонд

Артём МАРУСИЧ

4 июля 2018, 15:01 |  Общество

Благотворительный фонд “Аяла” сегодня, 4 июля, передал медицинским и образовательным учреждениям Костанайской области оборудование и технику на общую сумму 20,8 млн тенге.

В частности, на 16 млн тенге закупили медицинское оборудование для детской областной больницы, куда приехали представители фонда и аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Врачи получили инкубатор интенсивной терапии для новорожденных Amelie, открытую реанимационную систему Amenic, три лампы фототерапии Amelux (производства Швейцарской компании ARDO Medical) и два монитора пациента M20 корейской компании Mediana. Кроме того 2 млн тенге потратили на покупку интерактивных досок для четырех специальных школ-интернатов, а компания ADD Capital приобрела для Сарыкольской центральной библиотеки детские книги и компьютерную технику на 2 836 942 тенге.

- Сегодня фонд “АЯЛА” проводит миссию на нашей, костанайской земле, - сказал глава области. - Я хочу поблагодарить руководство фонда, учредителей. Фонд известен всем. С 2007 года помогает медицинским учреждениям, объектам образования.

Как сообщил руководитель медицинских проектов благотворительного фонда “Аяла” Берик ДАРЖАНОВ, фонд плотно работает с министерствами здравоохранения, образования и соцзащиты. Все средства, которые поступают от спонсоров, используются только на проекты. Расходы фонда, включая командировки сотрудников, оплачивают учредители.

- Основная концепция фонда - воспитание культуры традиции благотворительности, - отметил Даржанов. - За 11 лет фонд оказал помощь 218 учреждениям в 58 городах Казахстана на общую сумму 3 млрд тенге.

Главный врач детской областной больницы Игорь БЕЛОБРЖИЦКИЙ отметил, что полученное оборудование - очень качественное, может прослужить до 20 лет. Эта техника врачам знакома, привезли ее уже в сборке, остается только поднять в реанимационное отделение и подключить.

- Такие подарки мы получаем не часто - в большом количестве оборудование поступило, - сказал главврач. - В принципе мы справляемся с тем оборудованием, что нам покупает акимат, управление здравоохранения, но всегда нуждаемся в количестве. Мы будем рады принять помощь - еще много потребностей.
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§ 211
Re: Медоборудование, интерактивные доски, компьютеры и книги на...
211


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Сообщений: 2294
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.07.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за фонд и откуда берет это бабло?
Уж не американцы ли помогают?
И что такое, воспитывать Благодетелей?
Для того не нужно их воспитывать, нужно прежде всего навести порядок в экономическом плане в стране..
А кинуть копейку другую несчастному любой может..
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