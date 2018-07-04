Медоборудование, интерактивные доски, компьютеры и книги на 21 млн тенге подарил Костанайской области благотворительный фонд
Артём МАРУСИЧ
Благотворительный фонд “Аяла” сегодня, 4 июля, передал медицинским и образовательным учреждениям Костанайской области оборудование и технику на общую сумму 20,8 млн тенге.
В частности, на 16 млн тенге закупили медицинское оборудование для детской областной больницы, куда приехали представители фонда и аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Врачи получили инкубатор интенсивной терапии для новорожденных Amelie, открытую реанимационную систему Amenic, три лампы фототерапии Amelux (производства Швейцарской компании ARDO Medical) и два монитора пациента M20 корейской компании Mediana. Кроме того 2 млн тенге потратили на покупку интерактивных досок для четырех специальных школ-интернатов, а компания ADD Capital приобрела для Сарыкольской центральной библиотеки детские книги и компьютерную технику на 2 836 942 тенге.
- Сегодня фонд “АЯЛА” проводит миссию на нашей, костанайской земле, - сказал глава области. - Я хочу поблагодарить руководство фонда, учредителей. Фонд известен всем. С 2007 года помогает медицинским учреждениям, объектам образования.
Как сообщил руководитель медицинских проектов благотворительного фонда “Аяла” Берик ДАРЖАНОВ, фонд плотно работает с министерствами здравоохранения, образования и соцзащиты. Все средства, которые поступают от спонсоров, используются только на проекты. Расходы фонда, включая командировки сотрудников, оплачивают учредители.
- Основная концепция фонда - воспитание культуры традиции благотворительности, - отметил Даржанов. - За 11 лет фонд оказал помощь 218 учреждениям в 58 городах Казахстана на общую сумму 3 млрд тенге.
Главный врач детской областной больницы Игорь БЕЛОБРЖИЦКИЙ отметил, что полученное оборудование - очень качественное, может прослужить до 20 лет. Эта техника врачам знакома, привезли ее уже в сборке, остается только поднять в реанимационное отделение и подключить.
- Такие подарки мы получаем не часто - в большом количестве оборудование поступило, - сказал главврач. - В принципе мы справляемся с тем оборудованием, что нам покупает акимат, управление здравоохранения, но всегда нуждаемся в количестве. Мы будем рады принять помощь - еще много потребностей.
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