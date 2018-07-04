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bgb
МОН засекретило рейтинг школ по результатам ЕНТ, чтобы избежать давления на педагогов
молодец, здравая мысль! а то некоторые на этом должность получили и даже ставили это себе в заслугу... в то время, как другие из желания хорошо отчитаться, шли даже на служебный подлог 8-)
04.07.18 19:29
1234
Назарбаев подарил мотоцикл чемпиону Паралимпийских игр Колядину
Ну, Елбасы! Красавчег!!! ;-)
04.07.18 18:38
Vital
Назарбаев подарил мотоцикл чемпиону Паралимпийских игр Колядину
А слез то сколько было месяц назад Вот вам пожайлуста. Все решилось хорошо. И деньги в кармане и подарков куча.
04.07.18 17:16
лимон
Ещё один Ледовый дворец в Костанае
"Вчера по новостям услышал информацию,что в Костанае будет построен ещё один Ледовый дворец стоимостью 4,6 млрд,ещё раз МИЛЛИАРДА тенге! Строить будет чешская фирма. У меня только один вопрос....
04.07.18 17:11
yudjin
Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Сабыр: Тогда конечно под каждый вид нужно строить.. а шо ты не возмущался многомиллионными стройками, ремонтами и реконструкциями стадиона для футболёров? и ежегодной прорвой бездонной трубы без...
04.07.18 17:00
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В Наурзумском районе назначен новый аким

Галина КАТКОВА

4 июля 2018, 12:12 |  Государство

Вместо Талгатбека Даирова, который занимал эту должность с июня 2013 года, первым руководителем Наурзумского района стал Талгат Карбозов. До этого он работал заместителем акима Амангельдинского района.

Фото пресс-службы акима области

- Сегодня, 4 июля, нового акима представил активу Наурзумского района заместитель акима области Сергей Карплюк, - сообщила пресс-служба акима области. - Талгат Карбозов родился в 1970 году в селе Кабырга Амангельдинского района.

За два последних дня в акимате этого района образовалось две вакансии руководителей. Накануне аким района Нурлан Отегенов был назначен акимом Карабалыкского района.
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