В Наурзумском районе назначен новый аким

Вместо Талгатбека Даирова, который занимал эту должность с июня 2013 года, первым руководителем Наурзумского района стал Талгат Карбозов. До этого он работал заместителем акима Амангельдинского района.

Фото пресс-службы акима области

- Сегодня, 4 июля, нового акима представил активу Наурзумского района заместитель акима области Сергей Карплюк, - сообщила пресс-служба акима области. - Талгат Карбозов родился в 1970 году в селе Кабырга Амангельдинского района.

За два последних дня в акимате этого района образовалось две вакансии руководителей. Накануне аким района Нурлан Отегенов был назначен акимом Карабалыкского района.