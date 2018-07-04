Улицу в связи с ремонтом коллектора перекроют в Костанае

Работы по реконструкции самотечного коллектора начались 4 июля. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ГКП «Костанай-Су».

Реконструкция коллектора будет проводится по улице Дощанова в границах улиц Майлина и Шаяхметова (бышая ул. Павших Борцов) и по улице Шаяхметова от ул. Дощанова до ул. Фролова. В связи с этим участок улицы Шаяхметова от ул. Дощанова до ул. Фролова будет перекрыт для движения транспорта. Улица Дощанова для проезда транспорта останется открытой.

Когда работы будут завершены, в пресс-службе не уточняют.