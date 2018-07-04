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bgb
МОН засекретило рейтинг школ по результатам ЕНТ, чтобы избежать давления на педагогов
молодец, здравая мысль! а то некоторые на этом должность получили и даже ставили это себе в заслугу... в то время, как другие из желания хорошо отчитаться, шли даже на служебный подлог 8-)
04.07.18 19:29
1234
Назарбаев подарил мотоцикл чемпиону Паралимпийских игр Колядину
Ну, Елбасы! Красавчег!!! ;-)
04.07.18 18:38
Vital
Назарбаев подарил мотоцикл чемпиону Паралимпийских игр Колядину
А слез то сколько было месяц назад Вот вам пожайлуста. Все решилось хорошо. И деньги в кармане и подарков куча.
04.07.18 17:16
лимон
Ещё один Ледовый дворец в Костанае
"Вчера по новостям услышал информацию,что в Костанае будет построен ещё один Ледовый дворец стоимостью 4,6 млрд,ещё раз МИЛЛИАРДА тенге! Строить будет чешская фирма. У меня только один вопрос....
04.07.18 17:11
yudjin
Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Сабыр: Тогда конечно под каждый вид нужно строить.. а шо ты не возмущался многомиллионными стройками, ремонтами и реконструкциями стадиона для футболёров? и ежегодной прорвой бездонной трубы без...
04.07.18 17:00
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Ушедший в самоволку россиянин двадцать лет скрывался в Костанайской области

4 июля 2018, 11:10 |  Происшествия

Россиянин почти 20 лет скрывался в Костанайской области по поддельному паспорту. С 1997 года правоохранительные органы РФ разыскивали его за самовольное оставление воинской части. О том, что мужчину задержали в Денисовском районе сотрудники управления криминальной полиции ДВД Костанайской области, «НГ» сообщили в пресс-службе ДВД.

Иллюстративное фото regnum.ru

Жена разыскиваемого россиянина долгое время совместно проживала в Денисовском районе с местным мужчиной - таким же, как и она, переселенцем из России. В результате экспертизы выяснилось, что документы, по которым мужчина получил казахстанкое гражданство, он выкрал в 1997 году у своего сослуживца и подделал.

Мужчину экстрадировали в Россию, где сейчас в отношении него ведется следствие.
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Комментарии к новости
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§ Алиса
Re: Ушедший в самоволку россиянин двадцать лет скрывался в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4197
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 04.07.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мужчину экстрадировали в Россию, где с .....

чё, теперь ему армия снова светит ? 8-) 8-) 8-)
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§ Горожанин_kst
Re: Ушедший в самоволку россиянин двадцать лет скрывался в...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1221
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 04.07.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
чё, теперь ему армия снова светит ?

)))гр-р-ражданские....)))
дисбат, а не армия такому "сочню", но в данном случае, за давностью лет, по решению военного суда зону обычную топтать пойдёт
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§ Обликоморале
Re: Ушедший в самоволку россиянин двадцать лет скрывался в...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5157
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.07.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашли ''прреступника'' :lol: Пусть сначала выяснят причину самоволки, хотя кому это надо. Поди из учебки тикал во время второй чеченской или от банальной дедовщины. Конечно это его не красит как мужика, но 20 лет. Ахаха. Достаточно адм. штрафа.
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§ 1234
Re: Ушедший в самоволку россиянин двадцать лет скрывался в...
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 678
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 04.07.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Достаточно адм. штрафа.

так и будет! ;-)
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§ Обликоморале
Re: Ушедший в самоволку россиянин двадцать лет скрывался в...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5157
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.07.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1234:

Хотя ''наболтать'' срок могут, там еще подделка доков. И по нашему законодательству он тоже преступник.
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