Ушедший в самоволку россиянин двадцать лет скрывался в Костанайской области
Россиянин почти 20 лет скрывался в Костанайской области по поддельному паспорту. С 1997 года правоохранительные органы РФ разыскивали его за самовольное оставление воинской части. О том, что мужчину задержали в Денисовском районе сотрудники управления криминальной полиции ДВД Костанайской области, «НГ» сообщили в пресс-службе ДВД.
Иллюстративное фото regnum.ru
Жена разыскиваемого россиянина долгое время совместно проживала в Денисовском районе с местным мужчиной - таким же, как и она, переселенцем из России. В результате экспертизы выяснилось, что документы, по которым мужчина получил казахстанкое гражданство, он выкрал в 1997 году у своего сослуживца и подделал.
Мужчину экстрадировали в Россию, где сейчас в отношении него ведется следствие.
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