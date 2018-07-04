Ушедший в самоволку россиянин двадцать лет скрывался в Костанайской области

Россиянин почти 20 лет скрывался в Костанайской области по поддельному паспорту. С 1997 года правоохранительные органы РФ разыскивали его за самовольное оставление воинской части. О том, что мужчину задержали в Денисовском районе сотрудники управления криминальной полиции ДВД Костанайской области, «НГ» сообщили в пресс-службе ДВД.

Иллюстративное фото regnum.ru

Жена разыскиваемого россиянина долгое время совместно проживала в Денисовском районе с местным мужчиной - таким же, как и она, переселенцем из России. В результате экспертизы выяснилось, что документы, по которым мужчина получил казахстанкое гражданство, он выкрал в 1997 году у своего сослуживца и подделал.

Мужчину экстрадировали в Россию, где сейчас в отношении него ведется следствие.