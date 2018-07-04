Пять килограммов наркотиков изъяли у пятерых костанайцев полицейские

Жители Костаная подозреваются в том, что в течение трех месяцев занимались оборотом наркотиков в областном центре. Во время обыска в их квартирах изъяли более 5 кг наркотиков.

Иллюстративное фото из общедоступных источников

Наркоторговцев задержали сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Костанайской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Кокнар-2018». Об этом сегодня, 4 июля, «НГ» сообщили в пресс-службе ДВД.

– У подозреваемых было изъято 2 кг 892 г марихуаны и 2 кг 758 г гашиша. Проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств в крупном размере», - прокомментировала задержания старший оперуполномоченный УБН ДВД Айгуль ЕРАДИЛОВА.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, с 1 июня в рамках ОПМ выявлено 73 уголовных правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Общий вес изъятых наркотиков составил 8 кг 846 г, в том числе 22 г героина, 4 кг марихуаны и 2 кг 758 г гашиша.