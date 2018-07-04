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bgb
МОН засекретило рейтинг школ по результатам ЕНТ, чтобы избежать давления на педагогов
молодец, здравая мысль! а то некоторые на этом должность получили и даже ставили это себе в заслугу... в то время, как другие из желания хорошо отчитаться, шли даже на служебный подлог 8-)
04.07.18 19:29
1234
Назарбаев подарил мотоцикл чемпиону Паралимпийских игр Колядину
Ну, Елбасы! Красавчег!!! ;-)
04.07.18 18:38
Vital
Назарбаев подарил мотоцикл чемпиону Паралимпийских игр Колядину
А слез то сколько было месяц назад Вот вам пожайлуста. Все решилось хорошо. И деньги в кармане и подарков куча.
04.07.18 17:16
лимон
Ещё один Ледовый дворец в Костанае
"Вчера по новостям услышал информацию,что в Костанае будет построен ещё один Ледовый дворец стоимостью 4,6 млрд,ещё раз МИЛЛИАРДА тенге! Строить будет чешская фирма. У меня только один вопрос....
04.07.18 17:11
yudjin
Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Сабыр: Тогда конечно под каждый вид нужно строить.. а шо ты не возмущался многомиллионными стройками, ремонтами и реконструкциями стадиона для футболёров? и ежегодной прорвой бездонной трубы без...
04.07.18 17:00
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Пять килограммов наркотиков изъяли у пятерых костанайцев полицейские

4 июля 2018, 10:49 |  Криминал

Жители Костаная подозреваются в том, что в течение трех месяцев занимались оборотом наркотиков в областном центре. Во время обыска в их квартирах изъяли более 5 кг наркотиков.

Иллюстративное фото из общедоступных источников

Наркоторговцев задержали сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Костанайской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Кокнар-2018». Об этом сегодня, 4 июля, «НГ» сообщили в пресс-службе ДВД.

– У подозреваемых было изъято 2 кг 892 г марихуаны и 2 кг 758 г гашиша. Проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств в крупном размере», - прокомментировала задержания старший оперуполномоченный УБН ДВД Айгуль ЕРАДИЛОВА.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, с 1 июня в рамках ОПМ выявлено 73 уголовных правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Общий вес изъятых наркотиков составил 8 кг 846 г, в том числе 22 г героина, 4 кг марихуаны и 2 кг 758 г гашиша.
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§ 1234
Re: Пять килограммов наркотиков изъяли у пятерых костанайцев...
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 678
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 04.07.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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