Для неплательщиков налогов подготовили очередной "сюрприз" в Казахстане
Лица, имеющие налоговую задолженность, не смогут открыть счета в банках. Об этом сообщает пресс-служба Управления госдоходов по Медеускому району Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото с сайта unsplash.com
В связи с изменениями и дополнениями в Налоговый кодекс, с 1 июля 2018 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны отказать в открытии банковских счетов налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам.
"Таким образом, с 1 июля 2018 года лица, имеющие налоговую задолженность не смогут открыть банковские счета, следовательно, не смогут производить переводы, оформить технику в рассрочку в торговых домах, оформить кредит и так далее.
Кроме того, не смогут они и получить заработную плату в случае трудоустройства после 1 июля, так как на сегодняшний день основная часть работодателей перечисляет заработную плату на банковский счет работника. Во избежание неприятных ситуаций связанных с неуплатой налогов, призываем погасить налоговую задолженность в ближайшие дни", - пояснили в ведомстве.
Сведения об отсутствии или наличии налоговой задолженности можно узнать на сайте kgd.gov.kz или в налоговом органе по месту жительства.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 176
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital: Девчатам всем Не в бровь, а в глаз.
Хорошую новость об инфляции рассказал Сулейменов
я вижу инфляцию. 344/320 7,5 процента ЗА МЕСЯЦ!!! о чем говорит этот мальчик?
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Девчатам всем походу нравится все иностранное? Брезгливо относятся к отечественому продукту. Наверно если на российскую сборную повешать лейб маде ин колумбия. То все бы говорили: смотрите какая...
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
почему Дания проиграла Хорватии. понял сейчас. надо было им давать разрешение на сп2. проза жизни.
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
согласен Россия - Швеция- лучший вариант финала. команда игрока не трогайте меня там лишняя. [Исправлено: alex_60, 04.07.2018 - 09:17]