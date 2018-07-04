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alex_60
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04.07.18 09:44
alex_60
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04.07.18 09:42
Vital
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Девчатам всем походу нравится все иностранное? Брезгливо относятся к отечественому продукту. Наверно если на российскую сборную повешать лейб маде ин колумбия. То все бы говорили: смотрите какая...
04.07.18 09:41
alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
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alex_60
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Для неплательщиков налогов подготовили очередной "сюрприз" в Казахстане

4 июля 2018, 10:04 |  Государство

Лица, имеющие налоговую задолженность, не смогут открыть счета в банках. Об этом сообщает пресс-служба Управления госдоходов по Медеускому району Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото с сайта unsplash.com

В связи с изменениями и дополнениями в Налоговый кодекс, с 1 июля 2018 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны отказать в открытии банковских счетов налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам.

"Таким образом, с 1 июля 2018 года лица, имеющие налоговую задолженность не смогут открыть банковские счета, следовательно, не смогут производить переводы, оформить технику в рассрочку в торговых домах, оформить кредит и так далее.

Кроме того, не смогут они и получить заработную плату в случае трудоустройства после 1 июля, так как на сегодняшний день основная часть работодателей перечисляет заработную плату на банковский счет работника. Во избежание неприятных ситуаций связанных с неуплатой налогов, призываем погасить налоговую задолженность в ближайшие дни", - пояснили в ведомстве.

Сведения об отсутствии или наличии налоговой задолженности можно узнать на сайте kgd.gov.kz или в налоговом органе по месту жительства.
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