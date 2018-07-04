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Мужчина угрожал продавцу ножом и ограбил магазин в Рудном
Татьяна НАЗАРУК
4 июля 2018, 08:52 | Происшествия
Ограбление произошло 28 июня около 8.30. В полицию позвонили и сообщили о том, что в одном из магазинов на ул. Ленина мужчина, угрожая ножом, похитил из кассы 135 000 тенге.
Иллюстративное фото Vechrost.ru
Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области. Подозреваемого задержали в течение двух часов.
- Для розыска подозреваемого был ориентирован личный состав области, - говорится в сообщении ведомства. - Им оказался ранее судимый 39-летний житикаринец. Его задержали в Житикаре.
Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 192 УК РК «Разбой». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Рудного.
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