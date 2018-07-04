Мужчина угрожал продавцу ножом и ограбил магазин в Рудном

Ограбление произошло 28 июня около 8.30. В полицию позвонили и сообщили о том, что в одном из магазинов на ул. Ленина мужчина, угрожая ножом, похитил из кассы 135 000 тенге.

Иллюстративное фото Vechrost.ru

Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области. Подозреваемого задержали в течение двух часов.

- Для розыска подозреваемого был ориентирован личный состав области, - говорится в сообщении ведомства. - Им оказался ранее судимый 39-летний житикаринец. Его задержали в Житикаре.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 192 УК РК «Разбой». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Рудного.