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Второе за день назначение акима - сменился первый руководитель в Карабалыкском районе
Галина КАТКОВА
3 июля 2018, 17:25 | Государство
Сегодня, 4 июля, место Армана Алиева там занял Нуржан Отегенов, теперь уже бывший аким Амангельдинского района. Депутаты районного маслихата согласовали это назначение, сообщила пресс-служба акима Костанайской области.
Фото пресс-службы акима области
Отегенов - 1978 года рождения, уроженец Наурзумского района, имеет два высших образования - окончил Костанайский госуниверситет (специальность - учитель казахского языка и литературы), а также Костанайский инженерно-экономический университет имени Дулатова (специальность - экономист). Должность акима Амангельдинского района занимал с июля 2016 года.
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