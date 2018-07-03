Второе за день назначение акима - сменился первый руководитель в Карабалыкском районе

Сегодня, 4 июля, место Армана Алиева там занял Нуржан Отегенов, теперь уже бывший аким Амангельдинского района. Депутаты районного маслихата согласовали это назначение, сообщила пресс-служба акима Костанайской области.

Фото пресс-службы акима области

Отегенов - 1978 года рождения, уроженец Наурзумского района, имеет два высших образования - окончил Костанайский госуниверситет (специальность - учитель казахского языка и литературы), а также Костанайский инженерно-экономический университет имени Дулатова (специальность - экономист). Должность акима Амангельдинского района занимал с июля 2016 года.