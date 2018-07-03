Жителей Костанайской области стали чаще обманывать в Интернете

Сотрудники ДВД Костанайской области предупреждают горожан об участившихся случаях интернет-мошенничества. Своих жертв преступники находят на сайтах по продаже недвижимости, бытовой техники, а также на страницах социальных сетей.

Иллюстративное фото с сайта Tengrinews.kz

2 июля в Рудном местный житель разместил в социальной сети ВКонтакте объявление о пропаже сотового телефона Xiaomi с просьбой вернуть за вознаграждение. В личные сообщения ему написал незнакомец, сообщил, что нашел телефон, и попросил отправить ему деньги на «Киви-кошелек». Владелец телефона выполнил просьбу, однако свой гаджет так и не получил. Мошенник перестал отвечать на сообщения. Ведется досудебное расследование по ст. 190 УК РК (мошенничество).

Как отмесает начальник управления криминальной полиции Амангельды МУХАМЕТКАЛИЕВ, кроме использования «Киви-кошелька», мошенники также совершают преступления, используя приложение «Интернет-банкинг». Подыскав потенциальную жертву на сайтах по продаже квартир или техники, злоумышленники созваниваются с ними по телефону и сообщают, что готовы приобрести товар. Мошенники просят удалить сообщение на сайте, а взамен готовы отправить задаток продавцу.

- Аферисты путём обмана предлагают подключить услугу «Интернет–банкинг» к платёжной карте продавца и просят обязательно указать номер карты, - пояснил Мухаметкалиев. - Из-за незнания принципов работы данного приложения потерпевшие предоставляют по просьбе мошенников номер своей карты, а также высылают фото на указанный номер. После этого аферисты просят продиктовать SMS с кодом доступа к личному кабинету "Интернет-банкинга", которое приходит на абонентский номер потерпевших. Таким образом, преступники получают полный доступ к банковским картам граждан.

Полицейские советуют не передавать никому персональные сведения карточных счетов и пин-коды, а также не переводить деньги на незнакомые телефоны и через анонимные платёжные системы. Чтобы сохранить свои сбережения, пользователи онлайн-банкингов не должны переходить по неизвестным ссылкам.

"Если вы всё же стали жертвой мошенников, в первую очередь, необходимо обратиться в полицию, а также в контакт-центр вашего банка. Там немедленно заморозят все счета, удалят вредоносный сервис из вашего компьютера", - сообщает пресс-служба ДВД.