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Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву

«Астана – продукт нефтяной трубы»
5 июля 2018, 08:58 |  Мнения

20-летие Астаны, как любой юбилей, отмечается перечислением достижений. С авторами звучащих в эти дни панегириков можно согласиться: город, бывший когда-то рядовым областным центром, с приобретением столичного статуса действительно изменился до неузнаваемости.

Но, увидев там небоскребы, выросшие в степи, начинаешь испытывать смешанные чувства. С одной стороны – мы, вроде, не хуже разных сингапуров и шанхаев, от чего гордость переполняет наши души, униженные неполноценностью провинциализма. С другого бока посмотришь – там небоскребы возводили по причине дефицита и дороговизны земельных участков, у нас же такой проблемы нет.

Тогда возникает вопрос: ради чего это делается? Надуваем щеки для придания своей персоне особой значимости - это понятно. Любой субъект, возгоревший желанием быстрее попасть в круг избранных, выбирает именно этот путь. Но для развития города, в котором население увеличилось более чем в три раза, нужны большие деньги. Не лучше ли их направить на более рациональные цели? На те, которые реально создадут базу для устойчивого поступательного развития Казахстана?

Будто отвечая на эти вопросы, премьер-министр РК Бакытжан САГИНТАЕВ на заседании правительства 3 июля заявил:

- За 20 лет экономика города, по сравнению с 1997 годом, достигла 5,3 трлн тенге. Инвестиции в город, по сравнению с тем, что были 20 лет назад, возросли в 50 раз. Внебюджетные инвестиции составили 80%. За 20 лет в строительство Астаны было вложены 2,3 трлн тенге, то есть государственные средства, вложенные в развитие Астаны, вернулись более, чем в 3 раза.

Связь между «вложенными в строительство» Астаны 2,3 трлн и сегодняшней экономикой города в объеме 5,3 трлн тенге не очень понятна, но оспаривать явный рост экономики в этом городе за последние 20 лет нет смысла. Это очевидный факт. Да и могло ли быть иначе при такой лавине государственных инвестиций, наличии щадящего налогового режима и мощного административного ресурса в лице главы государства?

Кое-что, кстати, из этого финансового потока могло опредметиться в других регионах. Через оседание части выделенных средств в карманах «распильщиков» бюджета, которые впоследствии легализовались в различных объектах за пределами Астаны. Так что названные триллионы не только «строили» Астану, но и кратно повышали «жизненный уровень» казахстанцев, приближенных к «кормушке».

А что же экономика Казахстана, в которой доля Астаны хотя и выросла значительно, но в 2017 году составляла только 12%? Стал ли экономический бум новой столицы надежным и долгосрочным драйвером для экономики всей страны?

Судя по тому, что в 1997 году валовый региональный продукт Астаны в составе ВВП Казахстана составлял всего 1,7%, то его скачок до 12% говорит о некотором положительном влиянии на общий экономический подъем в республике. Но в том-то и дело: валовый продукт Астаны хотя и увеличивался за счет отечественного производства, однако за 20 лет этот «драйвер» так и не вытащил экономику Казахстана из сырьевой зависимости.

Получается, что и сама Астана – продукт нефтяной трубы. Кончится нефть, что будем делать? Пока Астана нам помогла остаться только на плаву, а нужно плыть дальше.
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* Trueman4400
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
Trueman4400


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Сообщений: 80
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 05.07.18 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одним обзацем автор говорит столица это хорошо, другим утверждает ничего хорошего. А каким продуктом должна быть Астана?
Возьмите список стран по добыче нефти ОПЕК, который основан на оценках, опубликованных в ежегодном Статистическом Бюллетене, там 50 стран, для которых нефтяной бюджет остается главным. К сожалению, пока ничего другого нет.
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