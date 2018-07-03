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Алиса
Автомобиль снес фонарный столб в Костанае
elektron: Может "бывалый" Ахаха... Сомневаюсь, что он покинет столицу. Тем более перед весьма длинными выходными)))
03.07.18 23:08
elektron
Автомобиль снес фонарный столб в Костанае
Алиса: Может "бывалый" в гости приезжал ;-)
03.07.18 22:57
elektron
Автомобиль снес фонарный столб в Костанае
Алиса: долбо...б!! Господи прости!!! Согласен Сергей_я: Ну куды там. Мы ж на порше все боги. Фу, как таких людей земля носит. Это ж не человек, это нелюдь. И вопрос к прокуратуре, откуда в...
03.07.18 22:41
Алиса
Автомобиль снес фонарный столб в Костанае
долбо...б!! Господи прости!!!
03.07.18 22:35
Алиса
Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили забастовку», подал акимат Костаная
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Хорошую новость об инфляции рассказал Сулейменов

3 июля 2018, 16:07 |  Государство

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов сообщил о снижении уровня инфляции впервые за долгое время, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: primeminister.kz

"У нас вчера появились итоги инфляции за полгода. У нас достаточно хорошая новость - инфляция впервые за долгое время опустилась ниже отметки 6 процентов, она составила 5,9 процента", - сказал Тимур Сулейменов журналистам в кулуарах правительства.

Отдельно министр подчеркнул, что инфляция по продовольственным товарам даже ушла в минус и составила -0,1 процента.

"Если в прошлом году она составила 0,7 процента, то показатель этого года достаточно хороший. Поэтому тот наш базовый макроэкономический задел и индикатор, который мы поставили на этот год - инфляция в коридоре 5,7 процента, на данный момент у нас выдерживается, и мы считаем, что до конца года мы в пределе этого коридора выйдем", - заявил Тимур Сулейменов.

При этом он сообщил, что в следующем году требования к коридору инфляции будут еще жестче.

"Мы будем стараться попадать в категорию не 5-7, а уже 4-6 процентов. Поэтому мы как правительство и министерство будем прилагать все усилия, чтобы этот коридор выдержать. Это влияет на многие факторы, это влияет общее благосостояние, самое главное - на реальные доходы населения", - заключил министр.
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: Хорошую новость об инфляции рассказал Сулейменов
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5723
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.07.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто бы обьяснил что такое инфляция 6 % в год?
Я хожу в магазин и вижу другую инфляцию. Как они считают?
Может я не правильно считаю? Одни вопросы
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§ 211
Re: Хорошую новость об инфляции рассказал Сулейменов
211


(Пользователи)
Сообщений: 2285
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.07.18 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что такое за зверь ниже или выше, при постоянном повышении цен на все и вся, никто так и не знает..
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