Хорошую новость об инфляции рассказал Сулейменов
Министр национальной экономики Тимур Сулейменов сообщил о снижении уровня инфляции впервые за долгое время, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото: primeminister.kz
"У нас вчера появились итоги инфляции за полгода. У нас достаточно хорошая новость - инфляция впервые за долгое время опустилась ниже отметки 6 процентов, она составила 5,9 процента", - сказал Тимур Сулейменов журналистам в кулуарах правительства.
Отдельно министр подчеркнул, что инфляция по продовольственным товарам даже ушла в минус и составила -0,1 процента.
"Если в прошлом году она составила 0,7 процента, то показатель этого года достаточно хороший. Поэтому тот наш базовый макроэкономический задел и индикатор, который мы поставили на этот год - инфляция в коридоре 5,7 процента, на данный момент у нас выдерживается, и мы считаем, что до конца года мы в пределе этого коридора выйдем", - заявил Тимур Сулейменов.
При этом он сообщил, что в следующем году требования к коридору инфляции будут еще жестче.
"Мы будем стараться попадать в категорию не 5-7, а уже 4-6 процентов. Поэтому мы как правительство и министерство будем прилагать все усилия, чтобы этот коридор выдержать. Это влияет на многие факторы, это влияет общее благосостояние, самое главное - на реальные доходы населения", - заключил министр.
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