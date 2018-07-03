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03.07.18 23:08
elektron
Автомобиль снес фонарный столб в Костанае
Алиса: Может "бывалый" в гости приезжал ;-)
03.07.18 22:57
elektron
Автомобиль снес фонарный столб в Костанае
Алиса: долбо...б!! Господи прости!!! Согласен Сергей_я: Ну куды там. Мы ж на порше все боги. Фу, как таких людей земля носит. Это ж не человек, это нелюдь. И вопрос к прокуратуре, откуда в...
03.07.18 22:41
Алиса
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Алиса
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Как наследуются пенсии в Казахстане

3 июля 2018, 15:05 |  Общество

Пенсионный счет вкладчика ЕНПФ наследуется в случае его смерти. Как получить пенсионные отчисления погибшего родственника - в материале Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

Сообщения о том, что наследование пенсионных накоплений в случае смерти вкладчика отменили, не подтвердились. В пресс-службе ЕНПФ сообщили, что если вкладчик пенсионных накоплений умирает, его наследник сможет получить накопления погибшего после оглашения завещания.

"После факта прохождения наследования Гражданским кодексом предусматриваются шесть месяцев, во время которых родные могут подтвердить законность наследования и получить пенсионные накопления умершего. В первую очередь наследник получает пособие на погребение в течение первых дней, а потом после полугода, когда все процедуры завершаются, он получает все накопления из пенсионного фонда", - сообщили в пресс-службе.

В ЕНПФ отметили, что вкладчик может указать наследника своего пенсионного счета. Если отдельного распоряжения по этому случаю нет, то к наследникам первой очереди относятся супруг, родители и дети умершего. Наследниками второй очереди по закону являются братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Наследниками третьей очереди являются дяди и тети, а также двоюродные братья и сестры умершего.

Отметим, что сами пенсионеры после выхода на заслуженный отдых получают свои накопления в ЕНПФ ежемесячно частями.

"У этого человека есть статус пенсионера, и он получает из бюджета деньги на ежемесячной основе. И уже к ним будет прибавляться часть его накоплений в ЕНПФ", - сообщили в фонде.

Отмечается, что если пенсионер скончается так и не получив все накопления, остаток накоплений также выплатят его наследникам.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Как наследуются пенсии в Казахстане
211


(Пользователи)
Сообщений: 2285
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.07.18 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая новость..
Я свои два лимона не собираюсь оставлять в этой яме..
Придется написать завещание..
Очередное..
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