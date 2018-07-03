Форум
Алиса
Автомобиль снес фонарный столб в Костанае
elektron: Может "бывалый" Ахаха... Сомневаюсь, что он покинет столицу. Тем более перед весьма длинными выходными)))
03.07.18 23:08
elektron
Автомобиль снес фонарный столб в Костанае
Алиса: Может "бывалый" в гости приезжал ;-)
03.07.18 22:57
elektron
Автомобиль снес фонарный столб в Костанае
Алиса: долбо...б!! Господи прости!!! Согласен Сергей_я: Ну куды там. Мы ж на порше все боги. Фу, как таких людей земля носит. Это ж не человек, это нелюдь. И вопрос к прокуратуре, откуда в...
03.07.18 22:41
Алиса
Автомобиль снес фонарный столб в Костанае
долбо...б!! Господи прости!!!
03.07.18 22:35
Алиса
Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили забастовку», подал акимат Костаная
засудить - да, аж бегом. А сесть и решение найти - проблема нереальная. Почему бы власти не вложиться - как в других городах республики? Почему Кустанай вечно дорогой город? Да это круто - мы самые...
03.07.18 22:32
Перейти в форум »
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Концерт, посвященный 20-летию Астаны, пройдет в Центральном сквере Костаная

Татьяна НАЗАРУК

3 июля 2018, 14:28 |  Культура

Празднование Дня Астаны в Костанае откроет концерт, организованный областным Домом Дружбы.

Он состоится 5 июля в Центральном парке культуры и отдыха у "ракушки". Мероприятие продлится с 19.00. до 20.30.

Выступать для костанайцев будут этнокультурные объединения и творческие коллективы города.

- Мы готовим программу с песнями об Астане и других столицах мира, - рассказала "НГ" методист Дома Дружбы Дарья ЩЕРБАКОВА. - Проведем викторину на знание истории Астаны, самым умным вручим небольшие подарки. Также будет много танцевальных номеров.

Основные праздничные мероприятия, посвященные 20-летию Астаны, пройдут в Парке 25-летия Независимости на ул. Гашека 6 июля.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
03.07.18 17:33 Жителей Костанайской области стали чаще обманывать в Интернете
03.07.18 17:29 Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили забастовку», подал акимат Костаная
03.07.18 17:25 Второе за день назначение акима - сменился первый руководитель в Карабалыкском районе
03.07.18 17:02 Новое пособие для 14 тысяч семей: Назарбаев подписал закон
03.07.18 16:07 Хорошую новость об инфляции рассказал Сулейменов
03.07.18 15:05 Как наследуются пенсии в Казахстане
03.07.18 13:51 Два спортсмена из Костанайской области стали призёрами чемпионата Европы среди людей, перенёсших пересадку внутренних органов
03.07.18 12:59 В Костанайской области началась смена акимов - Амантай Балгарин теперь на новом месте
03.07.18 11:40 Убившему бомжа рудничанину вынесли приговор в Костанае
03.07.18 11:18 Как казахстанские банки окончательно избавят от "бумаги"

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 179
Пользователей: 0
Всего: 179

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх