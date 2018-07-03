Концерт, посвященный 20-летию Астаны, пройдет в Центральном сквере Костаная
Татьяна НАЗАРУК
Празднование Дня Астаны в Костанае откроет концерт, организованный областным Домом Дружбы.
Он состоится 5 июля в Центральном парке культуры и отдыха у "ракушки". Мероприятие продлится с 19.00. до 20.30.
Выступать для костанайцев будут этнокультурные объединения и творческие коллективы города.
- Мы готовим программу с песнями об Астане и других столицах мира, - рассказала "НГ" методист Дома Дружбы Дарья ЩЕРБАКОВА. - Проведем викторину на знание истории Астаны, самым умным вручим небольшие подарки. Также будет много танцевальных номеров.
Основные праздничные мероприятия, посвященные 20-летию Астаны, пройдут в Парке 25-летия Независимости на ул. Гашека 6 июля.
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