В Костанайской области началась смена акимов - Амантай Балгарин теперь на новом месте

Бывший аким Аркалыка будет руководить Сарыкольским районом. Прежде он уже работал акимом Аулиекольского и Наурзумского районов. Сегодня, 3 июля, его представили активу очередного района.

Фото пресс-службы акима области

- Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в ходе рабочей поездки в Сарыкольский район по согласованию с депутатами районного маслихата назначил Балгарина Амантая Какимбековича акимом Сарыкольского района, - сообщила пресс-служба акима области.

Амантай Балгарин родился в 1962 году в селе Тимофеевка Аулиекольского района. Он выпускник Алматинского зооветинститута и Алматинской академии экономики и статистики. По специальности - ветеринарный врач, а также бакалавр учета и аудита. В свое время занимал должность руководителя облсельхозуправления, с 2011 года акимом становится в четвертый раз.