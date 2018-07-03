В Костанайской области началась смена акимов - Амантай Балгарин теперь на новом месте
Галина КАТКОВА
Бывший аким Аркалыка будет руководить Сарыкольским районом. Прежде он уже работал акимом Аулиекольского и Наурзумского районов. Сегодня, 3 июля, его представили активу очередного района.
Фото пресс-службы акима области
- Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в ходе рабочей поездки в Сарыкольский район по согласованию с депутатами районного маслихата назначил Балгарина Амантая Какимбековича акимом Сарыкольского района, - сообщила пресс-служба акима области.
Амантай Балгарин родился в 1962 году в селе Тимофеевка Аулиекольского района. Он выпускник Алматинского зооветинститута и Алматинской академии экономики и статистики. По специальности - ветеринарный врач, а также бакалавр учета и аудита. В свое время занимал должность руководителя облсельхозуправления, с 2011 года акимом становится в четвертый раз.
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