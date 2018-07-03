Как казахстанские банки окончательно избавят от "бумаги"

Глава Нацбанка Данияр Акишев потребовал, чтобы банки Казахстана отказались от требования 40 видов бумажных справок от клиентов, поскольку эту информацию можно получить из государственных баз, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Он сообщил о планах цифровизации сектора. В частности, по его словам, продолжаются работы по интеграции банков с системами государственных органов для получения оперативного доступа к информации по административным штрафам, налоговой задолженности.

"Актуальным для финсектора остается вопрос исключения бумажных справок, требуемых от клиентов при оказании им финансовых услуг. Проведенный нами анализ показал, что клиенты сейчас предоставляют финансовым организациям около 40 видов справок и сведений на бумаге. Вся эта информация имеется в системах государственных органов, и финансовые организации могли бы получить их напрямую из государственных баз", - проинформировал председатель Национального банка Казахстана.

По словам Акишева, в рамках решения данной задачи совместно с Министерством информации и коммуникаций создана соответствующая Рабочая группа, разработана Дорожная карта и проводится необходимая работа.

Помимо этого реализуется проект удаленной идентификации клиента, чтобы казахстанцам не было необходимости посещать отделения финансовых институтов.

"На сегодняшний день совместно с министерствами внутренних дел, юстиции, информации и коммуникаций прорабатываются вопросы онлайн идентификации клиентов с использованием биометрических показателей и сведений из государственных баз данных", - рассказал Акишев.

По его словам, проект введения онлайн-страхованияпредоставит возможность населению заключать договоры обязательного страхования в электронной форме через интернет - ресурсы страховых компаний.

"Также при Национальном Банке Казахстана создается платформа системы по организации инфраструктуры для моментальных (быстрых) платежей. Она будет обеспечивать проведение платежей между клиентами банков в моментальном режиме по номеру мобильного телефона. В настоящее время ведется доработка функционала системы, ее запуск в пилотном режиме планируется в конце 3-го квартала текущего года", - сообщил глава Национального Банка Казахстана.

Помимо этого, в конце марта 2018 года была запущена система "InvestOnline" на базе технологии блокчейн.

"С помощью данной платформы клиенты вкладывают средства в ценные бумаги Национального Банка в онлайн-режиме. На сегодня объем проданных бумаг в системе превысил 145 миллионов тенге", - сказал в заключение своего выступления глава Национального Банка Казахстана.