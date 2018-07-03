Два спортсмена из Костанайской области стали призёрами чемпионата Европы среди людей, перенёсших пересадку внутренних органов

Десятый чемпионат Европы среди людей, перенёсших пересадку внутренних органов проходил в городе Кальяри на острове Сардиния в Италии. Участие в нем приняли спортсмены из 25 стран мира. Первый такой турнир прошел в Германии.

Участие в чемпионате Европы среди людей, перенёсших трансплантацию и находящихся на диализе, приняли спортсмены из 25 стран

В составе команды Казахстана было 5 спортсменов, в том числе двое из Костанайской области: Лаура Табажанова (Костанай) и Азамат Ергалиев (Рудный), которые перенесли операции по пересадке почки. Еще трое участников сборной РК представили Астану, причем двоим из них были сделаны операции по пересадке сердца, а третий находится на диализе - аппарате «искусственная почка», это медицинская процедура для тех, кто ещё не дождался своего донора. Для граждан РК она является бесплатной, для граждан других государств предоставляется на платной основе.

Все участники сборной ранее стали победителями первого чемпионата РК среди людей, перенёсших пересадку внутренних органов и находящихся на диализе, который прошел в сентябре 2017 года в Актау. Этот турнир показал, что даже после сложнейших операций люди имеют большое желание участвовать в спортивных состязаниях и побеждать. Смотря на них, понимаешь, что нет ничего невозможного и любых целей можно реально достичь.

Слева направо: Еламан Даулетхан (Астана), Гульмира Смайлова (Астана), Жанибек Успанов (Астана), Лаура Табажанова (Костанай), Азамат Ергалиев (Рудный)

Организатором поездки казахстанцев на чемпионат Европы стал человек, который перенёс первую пересадку сердца в РК - астанчанин Жанибек Успанов. Он также был участником команды РК. Все заботы по поводу спонсорской поддержки и поездки он взял на себя.

- Я услышала, что в Актау будут проводится такие соревнования, - рассказала «НГ» Лаура ТАБАЖАНОВА. - Так как я раньше ещё начала заниматься теннисом, решила поехать туда. Приблизительно 4-5 дней мы были в Актау. Я заняла 1 место на турнире по настольному теннису и прошла отбор на чемпионат Европы.

Из Италии Лаура Табажанова привезла две бронзовые медали - по игре в дартс и в настольном теннисе. Причём в дартс она впервые начала играть только на отборочном чемпионате в Актау, но в Италии стала призером.

- Знаете, я это представляю больше как спортивный отдых, – поделилась с «НГ» Лаура. - И мне кажется, что эта программа создана для того, чтобы показать людям, что даже после таких бед, операций, не нужно унывать и можно заниматься спортом, радоваться жизни. Конечно, там были отчеты по медалям и так далее.

Жительница Костаная Лаура Табажанова стала двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионата Европы

Лаура начала испытывать проблемы со здоровьем уже в 5-летнем возрасте, почти всю жизнь она провела в больницах. Но не сдалась и в 13 лет начала заниматься настольным теннисом. Сейчас, в 33 года, тренируется через день, как по часам, не пропуская тренировки.

32-летний рудничанин Азамат ЕРГАЛИЕВ также занял 3 место в состязании на меткость в метании дротиков – дартсе, а в настольном теннисе завоевал для нашей сборной серебро. Играть в настольный теннис он начал, когда работал составителем поездов в АО «НК «Казахстан темир жолы».

- У нас стоял стол для настольного тенниса в раздевалке, до работы и после работы играли минут по 15 в день, - рассказа Азамат «НГ». - В 2016 году я ушёл из КТЖ, в июле того же года мне сделали пересадку почки в астанинской клинике. Донором стал мой отец, который подарил мне вторую жизнь, иначе бы я сел на диализ... Кстати, когда я лежал на операционном столе, моя жена в тот день рожала мне второго сына. Теперь у меня два мальчика, одному 5 лет, зовут Таир, второму 2 годика, его зовут Ануар. У обоих день рождения в один день, может, это моё счастливое число - 9 июля.

Сборная РК на турнире по настольному теннису взяла две серебряных и две бронзовых медали

В прошлом году Азамат занял 1 место в турнире по настольному теннису в возрастной категории 30-39 лет на чемпионате РК в Актау и выиграл путёвку на чемпионат Европы.

- Хотелось бы поблагодарить нашего организатора соревнований Жанибека Успанова, который подарил нам шанс побывать в Италии, - сказал Азамат Ергалиев.

Всего на чемпионате Европы соревновались в десяти видах спорта, казахстанцы участвовали трёх видах.

Гульмира Смайлова из Астаны стала чемпионкой Европы по боулингу

Первое место нашей сборной принесла Гульмира Смайлова - спортсменка из Астаны, перенёсшая пересадку сердца. Она одержала победу в турнире по боулинге и взяла бронзу в игре в дартс. Астанчанин Даулетхан Еламан, находящийся на диализе, принёс команде две серебряные медали - в дартсе и настольном теннисе.

Больше всего многих участников поразила девушка по имени Сара из Германии - поразила своей силой духа и позитивом. До операции по пересадке органов она была первой ракеткой Европы по настольному теннису. Сейчас она находится в инвалидной коляске, но это не помешало Саре занять первое место, хотя соперницы у неё были сильные.

Сара из Германии стала чемпионкой Европы по настольному теннису

В мае 2019 года в Астане начнутся отборочные турниры на всемирные трансплантат-игры. В столицу Казахстана приедут и спортсмены из Европы. Участники, занявшие призовые места, поедут в Лондон на игры, которые пройдут в том же году.

Фото из архива Лауры ТАБАЖАНОВОЙ и Азамата ЕРГАЛИЕВА