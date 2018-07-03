В Казахстане подешевел бензин АИ-92 и АИ-95 - статистика

Популярный бензин АИ-92 за месяц немного подешевел, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Energyprom. Впрочем, за год рост цен составил сразу 12 процентов. Летний дизель подскочил в цене еще сильнее - сразу на 25 процентов за год.

Иллюстративное фото:stroteks-perm.ru

Производство бензина в стране увеличилось за год на 9 процентов. В планах - сокращать импорт и активизировать экспортное направление.

По итогам 5 месяцев производство продуктов нефтепереработки достигло в стоимостном выражении 335,8 миллиарда тенге - на 21,6 процента больше, чем годом ранее.

Почти 84 процентов производства пришлось на ключевые регионы-нефтепереработчики - Атыраускую область (здесь расположен Атырауский нефтеперерабатывающий завод - АНПЗ), Павлодарскую (в области работает Павлодарский нефтехимический завод - ПНХЗ) и Туркестанскую, бывшую ЮКО (где размещен Шымкентский нефтеперерабатывающий завод "ПетроКазахстан Ойл Продактс" - ПКОП).

В натуральном выражении заметно увеличился выпуск бензина, включая авиационный - сразу на 9 процентов год-к-году, до 1,42 миллиона тонн, и керосина, включая реактивное топливо - на 12,7 процента за год, до 92,3 тысяч тонн. Производство дизтоплива, напротив, сократилось на 5,1 процента, до 1,8 миллиона тонн.

Согласно данным Минэнерго, уже два завода в РК модернизировались (АНПЗ и ПНХЗ), мощности увеличились, заводы перешли на Евро-4 и Евро-5. В августе-сентябре планируется введение в строй модернизированной части Шымкентского НПЗ, соответственно, выработка бензина еще вырастет. По словам главы Минэнерго Каната Бозумбаева, к середине июня запасы бензина АИ-92 в стране составляли более 340 тысяч тонн и увеличились на 15 тысяч тонн всего за неделю.

С учетом излишков собственного бензина, потребность в импорте сегодня отсутствует. Для поддержки отечественных производителей Минэнерго работает над вводом временного (на три месяца) запрета на ввоз российского бензина в РК по железной дороге. Глава ведомства подчеркнул, что временный запрет не повлияет на цены на бензин в стране.

Также Казахстан намерен активно развивать экспортное направление в секторе. Заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Данияр Тиесов, выступая на международной конференции "Argus Нефтегазовый рынок Казахстана и Центральной Азии 2018" в Астане сообщил, что к концу 2018 года Казахстан может суммарно экспортировать 300-400 тысяч тонн бензина. В 2019 году, если объемы загрузки заводов будут соответствовать заявленным планам, экспорт составит 1-1,2 миллиона тонн бензина.

Напомним, чтобы превратиться из импортера в экспортера бензина, Казахстану нужно урегулировать вопрос законодательно: пока, по соглашению с РФ, экспорт светлых нефтепродуктов из РК запрещен до 1 января 2019 года. Таким образом Россия защищала себя от реэкспорта нефтепродуктов из РК. Впрочем, сегодня эти ограничения, введенные в РК с 2008 года, намерены отменить - уже осенью. Казахстан планирует запустить экспорт бензина в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.

Пока, по итогам I квартала 2018 года, внутренний рынок РК обеспечивался отечественными производителями бензином - на три четверти, дизелем - более чем на 90 процентов.

К лету литр наиболее популярного бензина АИ-92 обходился казахстанцам в 158,5 тенге за литр - на 11,5 процента дороже, чем годом ранее, хотя и на 1,7 процента дешевле, чем месяц назад.

АИ-95/96 также подешевел к апрелю на 1,7 процента, однако вырос в цене за год на 12,9 процента, до 175,3 тенге за литр в мае 2018. Цены на АИ-98 за месяц практически не изменились, за год - выросли на 16,6 процента, до 192,4 тенге за литр.

Летнее дизельное топливо подорожало к апрелю на 2,6 процента, год-к-году - на 24,7 процента, до 169,3 тенге за литр по итогам мая.





