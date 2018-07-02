Диана ОКРЕМОВА: Лживость как норма

Недавно казахстанские журналисты отмечали профессиональный праздник. Правда, название торжества и аффилированность его с журналистикой вызывает некоторое недоумение - День работников связи и информации, но уж как есть, так есть. Без цехового праздника никак, иначе работа превратится в рутинную обузу без сплоченности, поддержки коллег и возможности ощутить свою важность в этом мире.

В Астане под это дело развернулись пышные награждения - с красными дорожками, интригами и миллионами тенге премии «Уркер». И было все, как в Голливуде: лучшие информагентства, печатные СМИ, телевидение и даже вайнер. Организатором действа выступило министерство информации и коммуникаций, а вручал награды сам министр. И я искренне порадовалась за коллег, поскольку многих знаю давно и лично, уверена в их профессионализме и считаю, что награды они получили вполне заслуженно.

Однако, когда смотришь и слушаешь сообщения об этом награждении, возникает отчетливое чувство лживости. Лицемерия. Искусственности. Обмана. Потому что понимаешь, что праздник получился для избранных. Чиновники, с улыбками раздающие награды, буквально недавно хладнокровно уничтожили один из самых популярных в Казахстане интернет-ресурсов - Ratel.kz. Они же с высоких трибун говорят о прозрачности, открытости и профессионализме, при этом засекретив данные о том, сколько денег получают из государственного бюджета частные СМИ. Требуют от журналистов объективности и непредвзятости, удерживая их по несколько часов в полицейских участках по совершенно надуманным причинам и просто лишая возможности работать (как случилось с редакцией газеты «Уральская неделя»).

А еще на церемонии награждения показали видео о покойном Геннадии Бендицком, как о мэтре журналистского расследования. При этом не пригласили на церемонию ни его близких родственников, ни его коллег… Вероятно, все-таки стало стыдно, ведь коллегам не дали продолжить дело Бендицкого, закрыв сайт Ratel.kz.

А еще постоянные перебои с Интернетом в Казахстане, за которые никто не хочет нести ответственность. Регулярные оправдания представителей самых различных госорганов вызывают уже просто искренний смех и ничего более. Все твердят: мы ничего не блокируем. При этом желание оградить казахстанцев от речей опального олигарха выливается в абсолютно обратный эффект. Чем более запретно, тем больше хочется смотреть. А даже если не хочется, истерика вокруг блокировок настолько шумна и столько внимания на это обращено, что придется это посмотреть. Эффект Стрейзанд.

Все это происходит в одно время, в одной стране и самое удивительное - в одной реальности. И этот неприкрытый цинизм, это лицемерие достигло таких чудовищных масштабов, что практически не вызывает удивления. Чиновники говорят об одном, а делают совершенно другое. Не стыдясь, не прикрываясь, не боясь быть наказанными. И это становится нормой, ситуацией, из которой нет выхода. Зато с наградами и красными дорожками.