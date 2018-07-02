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211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обо мне опять за глаза тему повели.. Нет чтобы как то лично высказать.. Бояться.. Значит Уважают..
02.07.18 18:06
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Со времени Соглашения с НГ, настоящих мушчинок как ветром сдуло.. Не нужны они тут.. "Кто за базар отвечает глядя прямо в глаза"..
02.07.18 18:04
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Вообще собирать сплетню кто кого бил в семьях или какая жена изменила мужу с кем то, раннее немного думал что это не удел мушчинок.. А вот надо же.. АбшЫбался..
02.07.18 18:03
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале: Жительница Костанайской области избила св Сплетни они есть сплетни.. Да уш.. Да, были люди в наше время.. Не то что форумное племя.. Богатыри не вы..
02.07.18 18:01
211
Костанай и ветер северный...
Где наше привидение Северное.. Тоже как никак на правительство работает.. Ахмеду удачи, не сдал никого и выйдет чистым..
02.07.18 17:55
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Диана ОКРЕМОВА: Лживость как норма

«Чиновники говорят об одном, а делают совершенно другое. Не стыдясь, не прикрываясь»
2 июля 2018, 14:19 |  Мнения

Недавно казахстанские журналисты отмечали профессиональный праздник. Правда, название торжества и аффилированность его с журналистикой вызывает некоторое недоумение - День работников связи и информации, но уж как есть, так есть. Без цехового праздника никак, иначе работа превратится в рутинную обузу без сплоченности, поддержки коллег и возможности ощутить свою важность в этом мире.

В Астане под это дело развернулись пышные награждения - с красными дорожками, интригами и миллионами тенге премии «Уркер». И было все, как в Голливуде: лучшие информагентства, печатные СМИ, телевидение и даже вайнер. Организатором действа выступило министерство информации и коммуникаций, а вручал награды сам министр. И я искренне порадовалась за коллег, поскольку многих знаю давно и лично, уверена в их профессионализме и считаю, что награды они получили вполне заслуженно.

Однако, когда смотришь и слушаешь сообщения об этом награждении, возникает отчетливое чувство лживости. Лицемерия. Искусственности. Обмана. Потому что понимаешь, что праздник получился для избранных. Чиновники, с улыбками раздающие награды, буквально недавно хладнокровно уничтожили один из самых популярных в Казахстане интернет-ресурсов - Ratel.kz. Они же с высоких трибун говорят о прозрачности, открытости и профессионализме, при этом засекретив данные о том, сколько денег получают из государственного бюджета частные СМИ. Требуют от журналистов объективности и непредвзятости, удерживая их по несколько часов в полицейских участках по совершенно надуманным причинам и просто лишая возможности работать (как случилось с редакцией газеты «Уральская неделя»).

А еще на церемонии награждения показали видео о покойном Геннадии Бендицком, как о мэтре журналистского расследования. При этом не пригласили на церемонию ни его близких родственников, ни его коллег… Вероятно, все-таки стало стыдно, ведь коллегам не дали продолжить дело Бендицкого, закрыв сайт Ratel.kz.

А еще постоянные перебои с Интернетом в Казахстане, за которые никто не хочет нести ответственность. Регулярные оправдания представителей самых различных госорганов вызывают уже просто искренний смех и ничего более. Все твердят: мы ничего не блокируем. При этом желание оградить казахстанцев от речей опального олигарха выливается в абсолютно обратный эффект. Чем более запретно, тем больше хочется смотреть. А даже если не хочется, истерика вокруг блокировок настолько шумна и столько внимания на это обращено, что придется это посмотреть. Эффект Стрейзанд.

Все это происходит в одно время, в одной стране и самое удивительное - в одной реальности. И этот неприкрытый цинизм, это лицемерие достигло таких чудовищных масштабов, что практически не вызывает удивления. Чиновники говорят об одном, а делают совершенно другое. Не стыдясь, не прикрываясь, не боясь быть наказанными. И это становится нормой, ситуацией, из которой нет выхода. Зато с наградами и красными дорожками.
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Комментарии к новости
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* 211
Re: Диана ОКРЕМОВА: Лживость как норма
211


(Пользователи)
Сообщений: 2267
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.07.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналисты тоже не прочь затереть мнение, которое не отвечает их личным интересам в котором самое главное бобло, много бобла..
Так что я бы не стал бить только в одну лунзу..
Все то что происходит конечно плохо может быть, но на примере одной из газет, что нам и о чем запретили тогда не гласно говорить в 2014м и потом сами туже затягивали рты?
Сами и только сами..
Теперь кто то в этом виноват?
Вы и только вы прежде всего начали это развивать еще тогда..
Теперь виноват кто то..
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* 211
Re: Диана ОКРЕМОВА: Лживость как норма
211


(Пользователи)
Сообщений: 2267
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.07.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насчет Украины, говорить о ней хорошее, как раньше вы затирали?
Насчет таможенного союза, если его критикуешь, сколько раз меня лично банили?
И главное сверху никто вам журналисты ничего не говорил..
А теперь, когда начали вам устанавливать Соглашения, вдруг опомнились..
Ничего личного как говорится..
Но нужно как то все разумно соотносить исходя из прошлой ситуации с самими..
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* 211
Диана ОКРЕМОВА: Лживость как норма
211


(Пользователи)
Сообщений: 2267
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.07.18 - 18:43
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