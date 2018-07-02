Костанайцы заняли призовые места в международной олимпиаде по ментальной арифметике
Татьяна НАЗАРУК
Олимпиада по ментальной арифметике Ассоциации WAMAS прошла 22-24 июня в Дубае (Арабские Эмираты). Эти соревнования проводятся среди детей в возрасте от 5-ти до 16 лет, которые обучаются в школах ментальной арифметики по всему миру.
В этом году на олимпиаду приехали более 350 участников из 10 стран. От Костанайской области участие в ней приняли 5 воспитанников школы скорочтения и развития интеллекта «Уникум». Всем им - от 6-ти до 8 лет.
Азат Кожахметов, Влада Корниенко, Дария Сумурова, Томирис Кален и Богдан Тен (на снимке) в своих категориях заняли 2 места.
Костанайцы в таких крупных международных соревнованиях принимали участие впервые.
- Поездку на эту олимпиаду оплачивали родители, они же ездили вместе с детьми, а мы спонсировали тренера Анару Будиеву, она обязательно должна была быть вместе с нашими детками, - рассказала «НГ» руководитель школы Шолпан НУРКАНОВА. - В марте мы проводили свою внутреннюю олимпиаду, выбирали лучших, поехать, к сожалению, смогли не все. Ребята за 2 места получили кубки, денежных призов не было, они предусмотрены только для победителей. Но нашим деткам это было неважно: они хотели доказать прежде всего себе, каких высот способны достичь. Хочется сказать родителям большое спасибо. Если бы не они, этой поездки бы не было. Наверное, они переживали даже больше детей. Ребята во время олимпиады показали себя взрослыми, такими спокойными и выдержанными.
Для каждой возрастной категории разработаны задания разного уровня сложности, но принцип у них один: дети решают примеры сначала на абакусе, а потом ментально - в уме. Участники производят арифметические действия с огромными числами, что далеко не под силу неподготовленному взрослому.
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