Transfermarkt опубликовал анализ трансферной стоимости футболистов КПЛ

Известный немецкий футбольный сайт Transfermarkt, на чьи данные в оценке стоимости игроков опираются многие специалисты, в своей заметке «Рыночные ценности Казахстана: Твумаси остается на вершине с плюсом» проанализировал ситуацию в КПЛ-2018 по состоянию на 1 июля, сообщает Sports.kz.

Фото: fca.kz

По данным аналитиков сайта, самым дорогим футболистом сильнейшего дивизиона чемпионата Казахстана является на данный момент 24-летний ганский нападающий лидера турнира «Астаны» Патрик Твумаси.



Пользующийся, по тексту заметки, большим спросом на международном уровне игрок добавил за последнее время к своей стоимости 800 тысяч евро и оценивается теперь в 2,8 миллиона единиц европейской валюты.

На последующих местах еще два игрока столичного клуба — левый защитник Дмитрий Шомко (28 лет) и правый вингер Мартин Томасов (30). Стоимость Шомко выросла на 500 тысяч евро и достигла отметки в 2 миллиона евро. В такую же сумму оценивается теперь Томасов, подорожавший на 300 тысяч евро. Столько же стоит, между прочим, и 30-летний бразилец из «Кайрата» Исаэль.



А вот одноклубник Исаэля Иво Иличевич, хорошо известный по выступлениям в Бундеслиге, из-за возраста подешевел сразу на 300 тысяч - теперь он оценивается в 900 тысяч евро. В то же самое время Ласло Кляйнхайслер, недавно по окончании аренды из «Вердера» ставший уже полноправным игроком «Астаны», подорожал с 750 тысяч евро до 900 тысяч.

Самый дорогой игрок в костанайском клубе «Тобол», полузащитник Джаба Канкава, оценивается в 1 миллион евро. Общая траснферная стоимость «Тобола», занимающего четвертую строчку в рейтинге стоимости клубов Премьер-лиги, оценивается в 9 млн 900 тыс. евро, что более чем в два раза меньше стоимости «Астаны». Стоимость столичного клуба, по данным Transfermarkt, составляет 21 млн 200 тыс. евро.

