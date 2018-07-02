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Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Сергей_я: где честность? По мне так рука испанца была случайной и не стоило из-за этого назначать пенальти А если бы не рука, пусть и случайная, где гарантия, что гола бы не было? Головой то...
02.07.18 11:36
alex_60
Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018
смешные . окунулись, а отмыться не можете. культурно. [Исправлено: alex_60, 02.07.2018 - 11:36]
02.07.18 11:35
alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Сергей_я: вы ж СУПЕР ЭКСПЕРТ, да , я это знаю. не надо напоминать об этом каждый раз.
02.07.18 11:32
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980: Дружек,ты много чешешь языком На Мерекуню стал похож.))) А у меня одно и то же мнение В отличии от фанатов с пониженной соц.ответственностью   Муля, в отличии от тебя и Марикело, я...
02.07.18 11:31
Сергей_я
Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018
Горожанин_kst: У каждого своё мнение, и кидаться на людей за мнение, которое отличается от твоего, дурной тон, как минимум. Человек еще не протрезвел походу. Либо протрезвел, но опохмелится не с...
02.07.18 11:28
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Transfermarkt опубликовал анализ трансферной стоимости футболистов КПЛ

2 июля 2018, 10:22 |  Спорт

Известный немецкий футбольный сайт Transfermarkt, на чьи данные в оценке стоимости игроков опираются многие специалисты, в своей заметке «Рыночные ценности Казахстана: Твумаси остается на вершине с плюсом» проанализировал ситуацию в КПЛ-2018 по состоянию на 1 июля, сообщает Sports.kz.

Фото: fca.kz

По данным аналитиков сайта, самым дорогим футболистом сильнейшего дивизиона чемпионата Казахстана является на данный момент 24-летний ганский нападающий лидера турнира «Астаны» Патрик Твумаси.

Пользующийся, по тексту заметки, большим спросом на международном уровне игрок добавил за последнее время к своей стоимости 800 тысяч евро и оценивается теперь в 2,8 миллиона единиц европейской валюты.

На последующих местах еще два игрока столичного клуба — левый защитник Дмитрий Шомко (28 лет) и правый вингер Мартин Томасов (30). Стоимость Шомко выросла на 500 тысяч евро и достигла отметки в 2 миллиона евро. В такую же сумму оценивается теперь Томасов, подорожавший на 300 тысяч евро. Столько же стоит, между прочим, и 30-летний бразилец из «Кайрата» Исаэль.

А вот одноклубник Исаэля Иво Иличевич, хорошо известный по выступлениям в Бундеслиге, из-за возраста подешевел сразу на 300 тысяч - теперь он оценивается в 900 тысяч евро. В то же самое время Ласло Кляйнхайслер, недавно по окончании аренды из «Вердера» ставший уже полноправным игроком «Астаны», подорожал с 750 тысяч евро до 900 тысяч. 

Самый дорогой игрок в костанайском клубе «Тобол», полузащитник Джаба Канкава, оценивается в 1 миллион евро. Общая траснферная стоимость «Тобола», занимающего четвертую строчку в рейтинге стоимости клубов Премьер-лиги, оценивается в 9 млн 900 тыс. евро, что более чем в два раза меньше стоимости «Астаны». Стоимость столичного клуба, по данным Transfermarkt, составляет 21 млн 200 тыс. евро.
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