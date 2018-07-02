В Казахстане могут ограничить поездки грузовиков, "разрушающих дороги"

Мажилисмен Тарас Хитуов поднял вопрос разрушения казахстанских дорог тяжеловесным транспортом, который ездит с превышением весовых параметров, передает Tengrinews.kz.

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Он отметил, что протяженность казахстанских дорог общего пользования превышает 96 тысяч километров. При этом с начала 2017 года органом транспортного контроля выявлено свыше 30 тысяч случаев нарушения проезда тяжеловесов и крупногабаритных автотранспортных средств, из них половина - с превышением весовых параметров.

"В 99 процентах случаев дороги разрушаются из-за выдачи специального разрешения на проезд тяжеловесных транспортных средств, так как недобросовестные перевозчики, оплачивая ставки сбора за одну десятую часть пути, на самом деле проезжают весь путь. В Казахстане допустимая осевая нагрузка автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам, не должна превышать для одиночной оси 10,0 тонны. Эта норма соответствуют принятым международным стандартам (в Европе нагрузка на одиночную ось составляет 10,0 тонны, в России - 10,0 тонны и 11,5 тонны, в США - 8,0 тонны)", - пояснил он.

Депутат представил данные Казахстанского дорожно-исследовательского института, согласно которым проезд одного грузового автомобиля с превышением допустимой осевой нагрузки на 3 тонны приравнивается к разрушающему воздействию проезда 23 грузовых автомобилей.

"То есть один проезд грузового автомобиля со значительным перевесом по дороге приводит к необратимым разрушительным процессам дорожного полотна. И поэтому любой штраф или стоимость уплаты за специальное разрешение несоизмеримы с затратами на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог.

Анализ экономической эффективности от выдачи специальных разрешений на проезд тяжеловесных автотранспортных средств по территории Казахстана за 2016 год показал, что наряду со штрафами (0,7 миллиарда тенге) сумма денежных сборов за превышение весовых параметров, поступающих в бюджет (сбор за специальные разрешения - 0,0021 миллиарда тенге), в 524 раза меньше затрат, выделяемых из бюджета страны (368 миллиарда тенге) на реконструкцию, ремонт и строительство автодорог", - говорит депутат.

Он отметил, что с 2005 по 2013 год специальное разрешение на проезд грузовых автомобилей с превышением осевых нагрузок выдавалось только при перевозке неделимого груза.

"Однако с июля 2013 года норма "неделимого груза" была отменена. Отмена данной нормы способствовала появлению недобросовестных перевозчиков, которые в погоне за экономической выгодой и сверхприбылью разрушают автодороги. Для сохранения качества и безопасности наших дорог установленная допустимая максимальная нагрузка на ось должна стать для отечественных перевозчиков незыблемым правилом", - говорит депутат. Он попросил премьер-министра Казахстана принять меры.

В свою очередь, глава правительства Бакытжан Сагинтаев сообщил, что Министерством по инвестициям и развитию совместно с заинтересованными государственными органами разработаны соответствующие поправки в законодательство, предусматривающие выдачу специального разрешения только на перевозку неделимых грузов.

"Предлагаемые изменения рассмотрены Экспертной группой по вопросам предпринимательства Межведомственной комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятельности. В этой связи работа по внесению соответствующих поправок в закон "Об автомобильном транспорте" будет осуществлена в рамках дальнейшей законопроектной деятельности", - сообщил Сагинтаев.