Свет отключат в некоторых районах Костаная

Отключение электроэнергии связано с текущим ремонтом оборудования подстанций. Об этом сегодня, 2 июля, сообщила пресс-служба акима города.

Иллюстративное фото из общедоступных источников

Со 2 по 3 июля с 13.00 до 18.00 без света останутся:

Интернат по ул. Красносельская 20,

кафе "Бриз",

ч/с ул.Красносельская 3-46,

Мичурина 1-32,

Левобережная 1-25.

В следующие два дня 4 и 5 июля с 10.00 до 18.00 отключение будет произведено на: