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Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Сергей_я: где честность? По мне так рука испанца была случайной и не стоило из-за этого назначать пенальти А если бы не рука, пусть и случайная, где гарантия, что гола бы не было? Головой то...
02.07.18 11:36
alex_60
Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018
смешные . окунулись, а отмыться не можете. культурно. [Исправлено: alex_60, 02.07.2018 - 11:36]
02.07.18 11:35
alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Сергей_я: вы ж СУПЕР ЭКСПЕРТ, да , я это знаю. не надо напоминать об этом каждый раз.
02.07.18 11:32
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980: Дружек,ты много чешешь языком На Мерекуню стал похож.))) А у меня одно и то же мнение В отличии от фанатов с пониженной соц.ответственностью   Муля, в отличии от тебя и Марикело, я...
02.07.18 11:31
Сергей_я
Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018
Горожанин_kst: У каждого своё мнение, и кидаться на людей за мнение, которое отличается от твоего, дурной тон, как минимум. Человек еще не протрезвел походу. Либо протрезвел, но опохмелится не с...
02.07.18 11:28
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Свет отключат в некоторых районах Костаная

2 июля 2018, 09:01 |  ЖКХ

Отключение электроэнергии связано с текущим ремонтом оборудования подстанций. Об этом сегодня, 2 июля, сообщила пресс-служба акима города.

Иллюстративное фото из общедоступных источников

Со 2 по 3 июля с 13.00 до 18.00 без света останутся:

  • Интернат по ул. Красносельская 20,
  • кафе "Бриз",
  • ч/с ул.Красносельская 3-46,
  • Мичурина 1-32,
  • Левобережная 1-25.

В следующие два дня 4 и 5 июля с 10.00 до 18.00 отключение будет произведено на:

  • Детский сад № 16,
  • Институт судебной экспертизы,
  • б/с ул.Баумана 112,
  • Садовая 71, 98,
  • Фрунзе 13,
  • Гвардейская 15,
  • ч/с ул.Баумана 4-14/2, 4/3-4/16,
  • Гвардейская 1-21, 5/2-11/7,
  • Фрунзе 5-19,
  • Садовая 55-69,
  • Баймагамбетова 3/1-33/18,
  • Центральная 4-2.
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