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Свет отключат в некоторых районах Костаная
2 июля 2018, 09:01 | ЖКХ
Отключение электроэнергии связано с текущим ремонтом оборудования подстанций. Об этом сегодня, 2 июля, сообщила пресс-служба акима города.
Иллюстративное фото из общедоступных источников
Со 2 по 3 июля с 13.00 до 18.00 без света останутся:
- Интернат по ул. Красносельская 20,
- кафе "Бриз",
- ч/с ул.Красносельская 3-46,
- Мичурина 1-32,
- Левобережная 1-25.
В следующие два дня 4 и 5 июля с 10.00 до 18.00 отключение будет произведено на:
- Детский сад № 16,
- Институт судебной экспертизы,
- б/с ул.Баумана 112,
- Садовая 71, 98,
- Фрунзе 13,
- Гвардейская 15,
- ч/с ул.Баумана 4-14/2, 4/3-4/16,
- Гвардейская 1-21, 5/2-11/7,
- Фрунзе 5-19,
- Садовая 55-69,
- Баймагамбетова 3/1-33/18,
- Центральная 4-2.
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