Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

Сборная России по футболу одержала победу над командой Испании в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018, передает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи, прошедшей на стадионе "Лужники" в Москве, завершилась со счетом 1:1.

Первыми счет в матче открыли испанцы, правда не без помощи соперника. Марко Асенсио подал на дальнюю штангу со штрафного, где защитник россиян Сергей Игнашевич в борьбе с Серхио Рамосом отправил мяч в свои ворота.

Однако хозяева мундиаля еще до перерыва сумели отыграться. На 40-й минуте Жерар Пике сыграл рукой в своей штрафной, за что в ворота испанцев был назначен пенальти, который точно реализовал Артем Дзюба.

Во втором тайме команды не смогли выявить победителя, и таким образом, на чемпионате мира в России впервые было назначено дополнительное время.

Причем сборная России первой в истории чемпионатов мира по футболу произвела четвертую замену в дополнительное время. На 97-й минуте полузащитник Александр Ерохин вышел вместо хавбека Далера Кузяева.

Но в итоге и в дополнительное время команды не смогли забить голов и победителя пришлось выявлять в серии пенальти, в которой Игорь Акинфеев дважды отразил удары испанцев.