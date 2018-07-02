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Ваш земляк
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
На работе поспорил, что если наши выиграют испанцев, то побреюсь налысо. Пошёл доставать машинку и бритву ;-) :lol:
02.07.18 02:00
Ваш земляк
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
таноми52: Вот вам и "пешеходы юродивые", как шутили КВНщики! Но дальше же было "кавалерия марадоноподобная"!!!
02.07.18 01:57
Ваш земляк
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin: но нашим - УДАЧИ! А "наши" - это кто?! ;-) Казахстана вроде бы нету.
02.07.18 01:55
Ваш земляк
Как казахстанцы спасли экипаж МКС, приземлившийся в 420 километрах от заданного места
сайлау курманов: обозвала жителей совхоза титово что в близи аркалыка аборигенами , так и сказала , аборигены столпились у капсулы Ну а некоторые (не будем называть пальцы и тыкать имена)...
02.07.18 01:49
Ваш земляк
Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018
А я поспорил на работе, что если россияне выиграют испанцев, то я побреюсь налысо. Пошёл доставать машинку и бритву :lol: :lol: :lol:
02.07.18 01:45
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Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

1 июля 2018, 22:47 |  Спорт

Сборная России по футболу одержала победу над командой Испании в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018, передает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи, прошедшей на стадионе "Лужники" в Москве, завершилась со счетом 1:1.

Первыми счет в матче открыли испанцы, правда не без помощи соперника. Марко Асенсио подал на дальнюю штангу со штрафного, где защитник россиян Сергей Игнашевич в борьбе с Серхио Рамосом отправил мяч в свои ворота.

Однако хозяева мундиаля еще до перерыва сумели отыграться. На 40-й минуте Жерар Пике сыграл рукой в своей штрафной, за что в ворота испанцев был назначен пенальти, который точно реализовал Артем Дзюба.

Во втором тайме команды не смогли выявить победителя, и таким образом, на чемпионате мира в России впервые было назначено дополнительное время.

Причем сборная России первой в истории чемпионатов мира по футболу произвела четвертую замену в дополнительное время. На 97-й минуте полузащитник Александр Ерохин вышел вместо хавбека Далера Кузяева.

Но в итоге и в дополнительное время команды не смогли забить голов и победителя пришлось выявлять в серии пенальти, в которой Игорь Акинфеев дважды отразил удары испанцев.
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§ Ваш земляк
Re: Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1753
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.07.18 - 01:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я поспорил на работе, что если россияне выиграют испанцев, то я побреюсь налысо. Пошёл доставать машинку и бритву :lol: :lol: :lol:
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