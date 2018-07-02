Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018
Сборная России по футболу одержала победу над командой Испании в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018, передает корреспондент Vesti.kz.
Основное время встречи, прошедшей на стадионе "Лужники" в Москве, завершилась со счетом 1:1.
Первыми счет в матче открыли испанцы, правда не без помощи соперника. Марко Асенсио подал на дальнюю штангу со штрафного, где защитник россиян Сергей Игнашевич в борьбе с Серхио Рамосом отправил мяч в свои ворота.
Однако хозяева мундиаля еще до перерыва сумели отыграться. На 40-й минуте Жерар Пике сыграл рукой в своей штрафной, за что в ворота испанцев был назначен пенальти, который точно реализовал Артем Дзюба.
Во втором тайме команды не смогли выявить победителя, и таким образом, на чемпионате мира в России впервые было назначено дополнительное время.
Причем сборная России первой в истории чемпионатов мира по футболу произвела четвертую замену в дополнительное время. На 97-й минуте полузащитник Александр Ерохин вышел вместо хавбека Далера Кузяева.
Но в итоге и в дополнительное время команды не смогли забить голов и победителя пришлось выявлять в серии пенальти, в которой Игорь Акинфеев дважды отразил удары испанцев.
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Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
На работе поспорил, что если наши выиграют испанцев, то побреюсь налысо. Пошёл доставать машинку и бритву ;-) :lol:
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
таноми52: Вот вам и "пешеходы юродивые", как шутили КВНщики! Но дальше же было "кавалерия марадоноподобная"!!!
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin: но нашим - УДАЧИ! А "наши" - это кто?! ;-) Казахстана вроде бы нету.
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сайлау курманов: обозвала жителей совхоза титово что в близи аркалыка аборигенами , так и сказала , аборигены столпились у капсулы Ну а некоторые (не будем называть пальцы и тыкать имена)...
Сборная России вырвала победу у Испании в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018
А я поспорил на работе, что если россияне выиграют испанцев, то я побреюсь налысо. Пошёл доставать машинку и бритву :lol: :lol: :lol: