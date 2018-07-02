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Дубль Нусербаева за шесть минут помог "Тоболу" обыграть "Акжайык"
Vesti.kz
1 июля 2018, 20:04 | Спорт
Костанайский "Тобол" одержал победу над уральским "Акжайыком" в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Фото пресс-службы ФК "Тобол"
Матч, прошедший в Кызылорде, завершился со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Танат Нусербаев (56-я и 62-я минуты), еще один мяч забил Джаба Канкава (88-я).
Гол престижа у "Акжайыка" на счету Мирама Сапанова (94-я).
"Тобол", одержавший десятую победу в сезоне, с 31 очком закрепился на третьем месте в турнирной таблице КПЛ. В активе "Акжайыка", потерпевшего четвертое поражение подряд, остались 17 очков и седьмая строчка.
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yudjin: но нашим - УДАЧИ! А "наши" - это кто?! ;-) Казахстана вроде бы нету.
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