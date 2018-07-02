Дубль Нусербаева за шесть минут помог "Тоболу" обыграть "Акжайык"

Костанайский "Тобол" одержал победу над уральским "Акжайыком" в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото пресс-службы ФК "Тобол"

Матч, прошедший в Кызылорде, завершился со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Танат Нусербаев (56-я и 62-я минуты), еще один мяч забил Джаба Канкава (88-я).

Гол престижа у "Акжайыка" на счету Мирама Сапанова (94-я).

"Тобол", одержавший десятую победу в сезоне, с 31 очком закрепился на третьем месте в турнирной таблице КПЛ. В активе "Акжайыка", потерпевшего четвертое поражение подряд, остались 17 очков и седьмая строчка.