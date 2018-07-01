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Vital
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Товарищиский матч между болельщиками россии и испании закончен с счетом 2-0 в пользу россии. Спасибо за внимание... b.radikal.ru c.radikal.ru
01.07.18 16:26
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital: Ну журналистки они больше феменистки. Ты давай кого по проще кадри. Одну какую то журналистку, уже не помню из какой страны, российский болельщик чмокнул в шечку, она приняла это за...
01.07.18 16:16
Vital
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале: Знойная испанская журналистка. Ходит у своих земляков интервью берет. Наверно спрашивает : как вам раша?))) d.radikal.ru d.radikal.ru
01.07.18 16:05
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital: Уже интересно. Зачет. Как насчет испанок?)))
01.07.18 16:03
Vital
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
1-0 первый тайм закончился. Надеюсь вечером россия так же начнет игру . a.radikal.ru
01.07.18 15:58
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Нефть будет расти в цене, но тенге это не поможет - экономист

Tengrinews.kz

1 июля 2018, 12:45 |  Общество

Странам ОПЕК не удается в полной мере удовлетворить мировой спрос на нефть, на фоне чего президент США Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию увеличить добычу.

Фото ©REUTERS
 
Каких цен на нефть стоит ждать в текущей ситуации и отразится ли это на курсе тенге - с корреспондентом Tengrinews.kz поделился экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов.

Как пояснил эксперт, в последние два-три месяца товарные запасы в CША сокращаются, тогда как спрос на нефть остается стабильно высоким. Есть все основания ожидать, что цены в 2018 году закрепятся выше отметки в 80 долларов за баррель.

"Неблагоприятная ситуация в Венесуэле и других странах ОПЕК приводит к появлению дефицита на рынке. Попросту здесь не поспевают увеличивать производственные мощности. США, занимая около 10 процентов от всего объема в структуре мирового производства нефти, также не могут покрыть все потребности. Пока есть вероятность, что нефть поднимется выше 80 долларов за баррель", - говорит эксперт.

При этом экономист объясняет, почему не ожидает, что тенге от этого может значимо укрепиться.

"Я не думаю, что тенге сильно укрепится, потому что российский рубль сильно слабеет, не реагирует на нефтяной рынок. В России тоже проблемы в экономике сейчас, сделан прогноз о снижении на ближайшие два года ВВП. Я предполагаю, что хоть и нефть вырастет, тенге к концу года может стоить 350-360 к доллару", - заключил экономист.

Отметим, что Иран расценил просьбу президента США Дональда Трампа к Саудовской Аравии об увеличении объема добычи нефти как призыв к выходу из ОПЕК.

"Если отбросить в сторону тот факт, что у Саудовской Аравии нет таких мощностей, чтобы увеличить добычу нефти, это требование может быть расценено как приказ королевству выйти из ОПЕК", - заявил агентству SHANA представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Каземпур Ардебили.

Утром 1 июля цена августовского фьючерса нефти Brent на лондонской бирже составляет 79,4 доллара за баррель.
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