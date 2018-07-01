Ученые раскрыли главную причину вымирания пчел
Tengrinews.kz
Перегрев ульев из-за глобального потепления вызовет массовую гибель пчел на всех континентах уже в ближайшие годы, заявили экологи в статье, опубликованной в журнале Functional Ecology, сообщает Tengrinews.kz.
"Если температуры на Земле вырастут так сильно, как это предсказывают климатологи, то пчелы окажутся на грани вымирания из-за того, что они упрутся в свои физиологические пределы. Пчелы полностью исчезнут в более теплых регионах своего ареала обитания. Подобная перспектива отрезвляет и пугает нас", - заявил Пол Карадонна из Северо-Западного университета в Эванстоне.
В последние годы ученые фиксируют стремительное сокращение численности домашних и диких пчел на всех континентах, кроме Антарктиды, где их нет. За последние пять-десять лет популяции диких пчел сократились на 25-30 процентов, а численность домашних в США только за 2015 год уменьшилась вдвое.
Основными причинами массовой гибели пчел называют глобальное потепление, паразитических клещей из рода Varroa, которые распространяют вирусы, деформирующие крылья насекомых, пестициды и загадочный "синдром коллапса колоний", при развитии которого рабочие пчелы внезапно бросают матку и покидают улей.
Карадонна и его коллеги попытались узнать, какую роль во всех этих процессах может играть климат. Для этого они выточили из деревянных брусков несколько мини-ульев и установили их в одном из засушливых горных районов на территории штата Аризона, где сегодня исчезают последние колонии диких пчел-осмий (Osmia ribifloris), главных опылителей голубики. Эти насекомые, в отличие от домашних, ведут одиночный образ жизни и редко встречаются с другими особями. Они строят свои гнезда внутри пней, раковин улиток, трещин в скалах и в других природных укромных уголках, где создают небольшие запасы пищи и откладывают яйца.
Экологи решили проверить, что произойдет, если температура внутри таких "инкубаторов" повысится или понизится в то время, когда личинки начинают расти. Для этого они выкрасили треть ульев в черный цвет, повысив температуру в них на несколько градусов, а другие оставили бесцветными или покрыли белой краской. Эти изменения, как обнаружили исследователи, сильно повлияли на жизнь пчел в последующие два года. Насекомые, жившие в черных ульях, практически полностью вымерли - за первый год умерло 35 процентов, а за второй - свыше 70. С другой стороны, осмии, жившие в обычных или белых ульях, продолжали процветать и лишь один-два процента умерли до того, как они успели продолжить род.
Причиной массовой гибели пчел, как считает Карадонна, послужило то, что из-за повышенных температур внутри улья насекомые не могли полностью погрузиться в спячку. Поэтому они быстро сжигали запасы жира и просыпались весной ослабленными. Пока этот феномен почти не влияет на жизнь пчел в природных ульях, однако ситуация может стать катастрофической в ближайшие годы, когда температура "черного" улья будет нормой для всей планеты.
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