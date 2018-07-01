В WhatsApp появились каналы как в Telegram

В WhatsApp появились каналы, аналогичные тем, что есть у его конкурента Telegram. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Звезда".

Новая функция для групповых чатов называется Broadcast Only. С ней право отправлять сообщения в ту или иную группу будут иметь только ее администраторы. Broadcast Only уже включена и доступна пользователям по всему миру.

Чтобы активировать ее, необходимо зайти во вкладку "Информация о группе", нажать на "Настройки группы", затем на "Отправить сообщения", где следует выбрать пункт "Только администраторы".

WhatsApp является одной из самых популярных в мире систем для мгновенного обмена сообщениями, которой пользуются более миллиарда человек. Мессенджер принадлежит корпорации Facebook.