В WhatsApp появились каналы как в Telegram
Tengrinews.kz
В WhatsApp появились каналы, аналогичные тем, что есть у его конкурента Telegram. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Звезда".
Новая функция для групповых чатов называется Broadcast Only. С ней право отправлять сообщения в ту или иную группу будут иметь только ее администраторы. Broadcast Only уже включена и доступна пользователям по всему миру.
Чтобы активировать ее, необходимо зайти во вкладку "Информация о группе", нажать на "Настройки группы", затем на "Отправить сообщения", где следует выбрать пункт "Только администраторы".
WhatsApp является одной из самых популярных в мире систем для мгновенного обмена сообщениями, которой пользуются более миллиарда человек. Мессенджер принадлежит корпорации Facebook.
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