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Vital
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Товарищиский матч между болельщиками россии и испании закончен с счетом 2-0 в пользу россии. Спасибо за внимание... b.radikal.ru c.radikal.ru
01.07.18 16:26
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital: Ну журналистки они больше феменистки. Ты давай кого по проще кадри. Одну какую то журналистку, уже не помню из какой страны, российский болельщик чмокнул в шечку, она приняла это за...
01.07.18 16:16
Vital
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале: Знойная испанская журналистка. Ходит у своих земляков интервью берет. Наверно спрашивает : как вам раша?))) d.radikal.ru d.radikal.ru
01.07.18 16:05
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital: Уже интересно. Зачет. Как насчет испанок?)))
01.07.18 16:03
Vital
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
1-0 первый тайм закончился. Надеюсь вечером россия так же начнет игру . a.radikal.ru
01.07.18 15:58
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В WhatsApp появились каналы как в Telegram

Tengrinews.kz

1 июля 2018, 09:46 |  Общество

В WhatsApp появились каналы, аналогичные тем, что есть у его конкурента Telegram. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Звезда".

Новая функция для групповых чатов называется Broadcast Only. С ней право отправлять сообщения в ту или иную группу будут иметь только ее администраторы. Broadcast Only уже включена и доступна пользователям по всему миру.

Чтобы активировать ее, необходимо зайти во вкладку "Информация о группе", нажать на "Настройки группы", затем на "Отправить сообщения", где следует выбрать пункт "Только администраторы".

WhatsApp является одной из самых популярных в мире систем для мгновенного обмена сообщениями, которой пользуются более миллиарда человек. Мессенджер принадлежит корпорации Facebook.
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