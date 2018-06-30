Присяга выпускников военной кафедры КГУ в Костанае прошла с участием главы МОН РК

Церемония принятия присяги прошла сегодня, 30 июня, на площади Ахмета Байтурсынова. Военная кафедра по подготовке офицеров запаса была открыта в Костанайском госуниверситете постановлением Правительства РК от 10 июня 2016 года.

В первый год набора на кафедру поступили 170 юношей и девушек, прошедших отбор не только по физическим данным, но и по успеваемости. Сейчас на кафедре два полных курса, в которых проходит подготовку 331 студент.

- Сегодня вы даёте присягу на верность стране, народу и законно избранному президенту, так будьте достойны этих слов, – сказал в обращении к студентам перед принятием присяги начальник военной кафедры, полковник Олег ОБОРИН.

- Это ответственное мероприятие, в жизни военнослужащего оно бывает только раз, - пояснил он корреспонденту "НГ". - Это именно тот момент, когда военнослужащий приносит слова клятвы на верность Родине, это священные слова, которые он на протяжении всей службы будет держать в сердце. Эти студенты заканчивают обучение на военной кафедре, они прошли военную подготовку. Три студента, уже в этом году окончившие наш вуз и обучающиеся на военной кафедре, после того, как у них будет диплом на руках, приказом министра обороны получат воинское звание лейтенанта запаса. Они являются мобилизационным резервом РК.

Родители и родственники студентов фотографировали и снимали на камеру новоиспечённых военных, выходя за ограждения. При этом они испытывали столько эмоций, будто приехали на присягу в военную часть в другой регион страны. Ещё бы - ведь до этого в Костанае не было военной кафедры.

На севере Казахстана только три военных кафедры: в Кокшетау, Петропавловске и Костанае. Из 240 поступивших на военную кафедру в этом учебном году 212 - обладатели грантов. Остальные платят по 200 000 тенге в год, не считая платы за обучение в университете.

Обучение проходит два года, после окончания вуза студенты получают звание лейтенанта. Обучают студентов по четырем специальностям: боевое применение общевойсковых подразделений, частей и соединений, организация воспитательной и идеологической работы в сухопутных войсках, организация связи в сухопутных войсках, обеспечение безопасности информации на объектах средств вычислительной техники и автоматизированных систем управления.

В первом выпуске военной кафедры КГУ обучались 143 студента. Церемонию их присяги посетил министр образования и науки РК Ерлан САГАДИЕВ, с которым удалось побеседовать корресподенту "НГ".

- Я только что разговаривал с ректором КГУ, он восхищён молодёжью, считает её очень ответственной, патриотичной, воспитанной и образованной, поэтому мы очень довольны происходящим, - поделился впечатлениями министр. - Молодёжь – это наша надежда, в будущем именно они будут нас поднимать в 30 наиболее развитых стран, поэтому мы обязательно присутствуем на таких мероприятиях, чтобы пожелать всего самого наилучшего.

- У нас по северному региону только в трех городах есть военные кафедры. К как вы считаете, нужны ли военные кафедры? - спросил корреспондент "НГ"

- Военные кафедры нужны, - ответил Ерлан Сагадиев. - Дело в том, что каждый гражданин должен понимать свою ответственность, иметь какие-то профессиональные навыки, если вдруг настанут трудные времена. И это не обязательно военные времена, ЧП и так далее. В целом – это патриотическое воспитание и единство народа. Человек знает, кому он должен быть предан. Это очень важно. Много было дискуссий по этому поводу, но военно-патриотическое воспитание молодёжи, привитие им базовых навыков мы считаем очень важной частью образовательного процесса. Поэтому её нужно развивать. Дальнейшее направление будет - технологическая модернизация. У нас сейчас на уроках военки, как мы раньше говорили в школе, начали преподавать современные технологии, IT, в этом направлении мы будем дальше работать.

Торжественную присягу у студентов принимали участники Великой Отечественной войны, начальник Академии МВД РК, генерал-майор полиции Мирлан Кызылов и почётный сотрудник КНБ РК, почётный работник просвещения МОН РК, генерал-майор в отставке Михаил Дауенов.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА