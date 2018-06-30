Об изменении правил выдачи виз напомнили в МВД РК
Tengrinews.kz
Об изменении правил выдачи виз напомнили в МВД РК, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.
Как напомнили в пресс-службе МВД, с 1 июля 2018 года вступают в силу изменения в Правила оформления приглашения и выдачи виз (совместный приказ МИД и МВД от 28 ноября 2016 года).
"Сокращены сроки подачи приглашений на въезд в Республику Казахстан иностранцев. Подавать приглашения нужно не позднее, чем за пять рабочих дней до предполагаемой даты въезда получателя виз в Республику Казахстан. Ранее данный срок составлял 14 дней. В приглашении указывается адрес места жительства иностранца в Казахстане и маршрут передвижения", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в одном из полей приглашения указывается код классификатора административно-территориального объекта (КАТО), соответствующий определенному населенному пункту Республики Казахстан.
Наличие визы Казахстана освобождает иностранца от необходимости регистрации в органах миграции, так как место его проживания и маршрут передвижения уже указаны в приглашении. Также изменены сроки подачи документов для продления действующей визы.
Ходатайства подаются не ранее, чем за тридцать рабочих дней и не позднее, чем за пять рабочих дней до окончания срока действующей визы.
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