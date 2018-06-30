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211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ну все, соус с мяса повыходил, я в машыне, моя отлавливает остальных едоков, пора гнать на Дачку.. c.radikal.ru
30.06.18 19:09
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
Добринцофф: а вот маринованные крылышки чебаркульские например очень вкусные. а ты задумывался почему? подумай на досуге. химия делает свое дело. ЕЕЕЕЕ...
30.06.18 19:09
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
читаешь, смешно. уже олигархи перешли на крылышки. ладно там всякая шантропа покупает синих, и звезды до небес. шашлык из мяса делают , САМИ, а не покупают в ведрах. крылышки.
30.06.18 19:07
Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital: Сколько пробывал эти всякие ведра. Чет неочень. Лучше по Марикеловски мутить))) Если свинина то тут без вариантов,только сам,а вот маринованные крылышки чебаркульские например очень...
30.06.18 19:05
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Добринцофф: 1.5кг А, я думал там и килограмма нет, а еще плюс соус, или считается без соуса? Я все эти ведра не разберу никак, все кажется дурят..
30.06.18 19:05
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Об изменении правил выдачи виз напомнили в МВД РК

Tengrinews.kz

30 июня 2018, 12:25 |  Государство

Об изменении правил выдачи виз напомнили в МВД РК, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

Как напомнили в пресс-службе МВД, с 1 июля 2018 года вступают в силу изменения в Правила оформления приглашения и выдачи виз (совместный приказ МИД и МВД от 28 ноября 2016 года).

"Сокращены сроки подачи приглашений на въезд в Республику Казахстан иностранцев. Подавать приглашения нужно не позднее, чем за пять рабочих дней до предполагаемой даты въезда получателя виз в Республику Казахстан. Ранее данный срок составлял 14 дней. В приглашении указывается адрес места жительства иностранца в Казахстане и маршрут передвижения", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в одном из полей приглашения указывается код классификатора административно-территориального объекта (КАТО), соответствующий определенному населенному пункту Республики Казахстан.

Наличие визы Казахстана освобождает иностранца от необходимости регистрации в органах миграции, так как место его проживания и маршрут передвижения уже указаны в приглашении. Также изменены сроки подачи документов для продления действующей визы.

Ходатайства подаются не ранее, чем за тридцать рабочих дней и не позднее, чем за пять рабочих дней до окончания срока действующей визы.
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§ bgb
Re: Об изменении правил выдачи виз напомнили в МВД РК
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3834
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 30.06.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
при пересечении границы иностранцам надо вживлять чип под кожу, чтобы отслеживать отклонения от маршрута, отсутствие приема запрещенных препаратов, не ведутся ли разговоры на запрещенные темы и пр. в случае чего - кнопку нажали и чип бахнул!..
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