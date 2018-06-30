В школах запретили продавать газировку и шоколад

В школах запрещена продажа газированных сладких напитков, а также кондитерских изделий и шоколадных конфет. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В рамках своих прав Министерство здравоохранения выпустило санитарные правила и нормы по организации питания в школах. Мы запретили в школах реализовывать газированные сладкие напитки и кондитерские изделия. Я бы хотел попросить нашу общественность, родителей, если будут такие факты, что в школах продают шоколадки, сладкую газировку, - это категорически запрещено делать, обращайтесь в Комитет охраны общественного здоровья. Они там проверят и примут меры. Это в интересах наших детей", - заявил Биртанов.

По его словам, ведомство активно проводит обучение среди населения, а население само должно понимать вред от потребления фаст фуда.

"Мы разработали стандарты для питания детей, направили их в школы, чтобы в основное время, когда ребенок находится в школе или дома, он был ограничен в доступе к вредным продуктам. Это самое главное. В принципе, это (потребление большого количества подобной пищи - прим. автора) не характерно для нашего народа, для нашей культуры. Всегда есть что противопоставить, воспитать культуру правильного питания. Запретами здесь мало чего можно добиться", - заметил министр.