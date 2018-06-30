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211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ну все, соус с мяса повыходил, я в машыне, моя отлавливает остальных едоков, пора гнать на Дачку.. c.radikal.ru
30.06.18 19:09
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
Добринцофф: а вот маринованные крылышки чебаркульские например очень вкусные. а ты задумывался почему? подумай на досуге. химия делает свое дело. ЕЕЕЕЕ...
30.06.18 19:09
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
читаешь, смешно. уже олигархи перешли на крылышки. ладно там всякая шантропа покупает синих, и звезды до небес. шашлык из мяса делают , САМИ, а не покупают в ведрах. крылышки.
30.06.18 19:07
Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital: Сколько пробывал эти всякие ведра. Чет неочень. Лучше по Марикеловски мутить))) Если свинина то тут без вариантов,только сам,а вот маринованные крылышки чебаркульские например очень...
30.06.18 19:05
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Добринцофф: 1.5кг А, я думал там и килограмма нет, а еще плюс соус, или считается без соуса? Я все эти ведра не разберу никак, все кажется дурят..
30.06.18 19:05
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В школах запретили продавать газировку и шоколад

Tengrinews.kz

30 июня 2018, 10:39 |  Государство

В школах запрещена продажа газированных сладких напитков, а также кондитерских изделий и шоколадных конфет. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В рамках своих прав Министерство здравоохранения выпустило санитарные правила и нормы по организации питания в школах. Мы запретили в школах реализовывать газированные сладкие напитки и кондитерские изделия. Я бы хотел попросить нашу общественность, родителей, если будут такие факты, что в школах продают шоколадки, сладкую газировку, - это категорически запрещено делать, обращайтесь в Комитет охраны общественного здоровья. Они там проверят и примут меры. Это в интересах наших детей", - заявил Биртанов.

По его словам, ведомство активно проводит обучение среди населения, а население само должно понимать вред от потребления фаст фуда.

"Мы разработали стандарты для питания детей, направили их в школы, чтобы в основное время, когда ребенок находится в школе или дома, он был ограничен в доступе к вредным продуктам. Это самое главное. В принципе, это (потребление большого количества подобной пищи - прим. автора) не характерно для нашего народа, для нашей культуры. Всегда есть что противопоставить, воспитать культуру правильного питания. Запретами здесь мало чего можно добиться", - заметил министр.
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Комментарии к новости
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* alex_60
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 550
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с ума посходили. не знают уже что придумать.
родители если что у детей есть.
они и решат. есть ли их детям шоколадки или нет.
поставил в один ряд водку сигареты и шоколадки лимонад.
примут меры они , к тем кто есть шоколадки.
надо к этому министру давно уже принять меры.
такого наворотил в здравоохранении, а точнее его уничтожил.
что уже и не восстановить.

[Исправлено: alex_60, 30.06.2018 - 10:54]
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§ Обликоморале
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5058
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы еще добавил к списку - сухарики, чипсы и кириешки.
Цитата:
alex_60:

Ну так правильно. Ибо запретили пальмовое масло с химией и ту же воду с химсоставом газированную. Сейчас у детей гастрит уже в 10-12 лет выявляют и прочие желудочно-кишечные забоевания.
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§ Добринцофф
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6098
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.06.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
с ума посходили. не знают уже что придумать.
родители если что у детей есть.
они и решат. есть ли их детям шоколадки или нет.

Правильное решение .Родители выросли на рекламе "Сникерса" "ты не ты когда голоден" "перекусил и порядок" и.т.д сами жрут эту гадость и детям дают,так пусть хоть в школе дети этого не видят.
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§ Добринцофф
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6098
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.06.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Я бы еще добавил к списку - сухарики, чипсы и кириешки.

+++++
Кстати для информации развесные жаренные гренки и сухарики к пиву с разными вкусами, дырки прожигают в "грипперах" голимая химия,страшно подумать что в желудке творится.
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§ Обликоморале
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5058
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я вообще, хотел бы тебе подкинуть идею стартапа по принцупу Германа Стерлингова. В нашей стране понтов и возрастающей роли ЗОЖа, она заработает
. 8-) Не благодари. :lol:
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* alex_60
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 550
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ибо запретили пальмовое масло с химией и ту же воду с химсоставом газированную.


Цитата:
Добринцофф:
и детям дают,так пусть хоть в школе дети этого не видят.


запретом никогда ничего не добьешься . тем более таким де****м.
запретный плод всегда сладок. добьются обратного.

а по делу. вот внуки мои.
они даже на эти "шоколадки" не смотрят, потому что когда все это на каждом углу-
это уже неинтересно. упаковку разорвут- надкусят- все на этом кончается.
так же как и всякие апельсины- мандарины-бананы. всего вокруг навалом.
не едят.

не то что в "наше время".
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§ Обликоморале
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5058
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

При чем тут запретный плод. Просто в шаговой доступности устраняют это от детей.
А так они захотят и до школы еще у Добринцова в магазине могут купить это гуамно.
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§ Обликоморале
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5058
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

а по делу. вот внуки мои.
они даже на эти "шоколадки

Дома не смотрят, а в школе за милую душу слопают. :lol:
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* alex_60
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 550
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
При чем тут запретный плод. Просто в шаговой доступности устраняют это от детей.


запретили ПРОДАВАТЬ.
ну с собой будут приносить.
решили проблему, ога.
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* alex_60
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 550
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
до школы еще у Добринцова в магазине могут купить это гуамно.


теперь ясно,это он пролоббировал.
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§ Обликоморале
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5058
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

шаговая доступность -ключевое.
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§ seroff
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 195
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 30.06.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну и за одно запретить продажу мороженого шоколада и лимонада в магазинах лицам до 18 лет ,а также хот догов гамбургеров и прочего фастфуда
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§ 211
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
211


(Пользователи)
Сообщений: 2226
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если все здоровые будут ходить, то на чем зарабатывать фармацевтам?
Закон конечно этот пока только что большой огромный Понт..
Качество жизни нужно увеличивать, тогда и не будут сосиски и колбасы употреблять, а будут нежное молочное телячье мясо местного производства..
Так нет же его..
С таким упором нужно всю еду запрещать, что продается в супермаркетах, консервы тем более..
Но только нужно давать что то взамен..
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* alex_60
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 550
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Дома не смотрят, а в школе за милую душу слопают.


ну тут как .
дома не курят, а на на улице с пацанами в укромном месте курят.
из той оперы.
воспитание.зависит от родителей.
влияние улицы - безусловно.
тут есть грань. чем больше давят родители-
тем больше влияние улицы.
если дома говорят- не ешь шоколад, он его обязательно поест в другом месте.
этот **** запретил шоколад.
да это первый витамин для мозга. он в пайках солдат всегда.
может он не знает что такое шоколад.
Шоколад- застывшая масса какао с сахаром.
или в жидком виде -Сладкий напиток из тёртых плиток.
причем тут пальмовое масло , про которое ты тут упомянул?
этот *** отменил одним махом все шоколады,
включая шоколад марок «Lindt», «Toblerone», «Suchard», «Maestrani»,
сказал, курт жуйте. это "наше, наша культура"
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§ Обликоморале
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5058
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Завязывай утрировать.
Ты прекрасно понял ап чем речь.
А теперь хочешь передернуть.
Тот шоколад который ты упоминаешь, никогда не видел в школах. Там ценник от 1000 т. за 100 г. плитку переваливает. Не каждый может его себе раз в месяц то позволить.
Ты видимо не в теме, к чему эти запреты. Многие дети полноценно не обедают в школе, а перебиваются перекусами. Шоколадки, чипсы, газировка. У нихъ это прям тренд какой то.
Я не оправдываю всехъ этих министров, но в данный момент это наиболее разумное решение, из многих ими принятых.
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