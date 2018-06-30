Съесть блинчики наперегонки, поиграть на глюкофоне и сфотографироваться с купцами Яушевыми - в Костанае прошла "Ночь в Доме Дружбы"

Третья по счету "Ночь в Доме Дружбы" отгремела в Костанае вчера, 29 июня, с 19.00 до 22.00. Прошла она масштабно и задорно - с песнями, викторинами, выставками, подарками, вкусностями и с национальным многоголосием.

Этнокультурные центры и общины рассказывали о своей истории и обычаях, развлекали гостей конкурсами и угощали традиционными блюдами.

В этом году тон празднику задавали несколько тем: 20-летие Астаны, 125-летие главной мечети Костаная - Ак-мечети, история родного города и особенности проживающих в Костанае народов.

В холле на первом этаже ведущие созывали народ, приглашали участвовать в викторине и выиграть приз на киносеанс. Фильм показывали на советской аппаратуре - пленочном кинопроекторе. Гости активно отвечали на вопросы, потому что количество билетов в небольшой кинозал было ограниченным.

Остальные поднимались на второй этаж и определялись, куда можно пойти и на что посмотреть. Выбор действительно был большой: в каждом кабинете расположилась своя локация.

Сразу же на втором этаже гостей встречали Мария КРИВОНОС и Владислав КАПТЁЛ. Эти ребята буквально чарами призывали к себе людей с помощью волшебных звуков глюкофона.

Такое забавное и необычное название получил музыкальный инструмент по типу барабана, напоминающий по форме инопланетную летающую тарелку. Глюкофон сделан из металла, на нем есть специальные резонаторы - "язычки" или пластины. Чтобы извлечь звук, нужно ударить по ним палочкой.

Фото Георгия ШАПОВАЛОВА

- Эти пластины различаются по форме и размеру, от этого зависит и звук, - рассказала Мария. - Но на нем не сыграешь самостоятельное произведение, он скорее идет как аккомпанирующий инструмент.

Владислав Каптёл говорит, что дома использует глюкофон для души и когда необходимо расслабиться. Чарующий звук этого инструмента успокаивает, в какой-то мере даже вводит в состояние транса и помогает погрузиться в собственный разум. По крайней мере начинаешь задумываться о чем-то вечном, когда слышишь этот звенящий и будто бы стремящийся к центру Вселенной звук.

Кроме глюкофона людей гипнотизировал звук поющей чаши. По ней тоже нужно ударить, а потом наслаждаться развеивающейся в воздухе мелодией.

Любители развлечений пошумнее и повеселее устремились в кабинет, где вместе с гостями свое 20-летие отмечала Русская община. В честь "Дня Варенья", как гласила надпись на двери, всем желающим давали полакомиться 14-ю (!) разными видами варенья.

Тем, кто правильно угадывал вкус, в награду давали блинчики. Их испекли хозяйки Русской общины.

Примерно через час после начала праздника со стола исчезло варенье из грецкого ореха. Видимо, гостям оно понравилось больше всего.

Там же артистки Светлана Обухова и Наталья Пикулева проводили конкурс на быстрое поедание блинов. Соревноваться шли и дети, и взрослые. Мало того, что участникам достались вкусные блинчики, так еще в подарок выдавали конфеты.

- Блины очень вкусные были! - поделилась с "НГ" победительница конкурса Инга СОТНИКОВА. - Я в прошлом году была на этом празднике и мне понравилось. Сегодня мы с дочерью уже билеты на киносеанс выиграли, варенье попробовали. Насыщенная программа.

И даже это было еще не все лакомство в этой комнате. Гостям предлагали с закрытыми глазами угадать кашу, которую им давали попробовать. На столе в аккуратных горшочках стояли шесть видов каши.

Почти все с первой секунды узнавали вкус гречки и пшенки, а вот перловая и пшеничная каши, судя по всему, популярностью у костанайцев не пользуется.

Целая очередь выстроилась и у соседнего кабинета, где каждый мог узнать, как его имя пишется на армянском и корейском языках. Представители двух общин рассказывали о тонкостях национальной письменности и на память отдавали листочки с переведенными именами.

- Армянская письменность как была создана в 405-406 годах, так до сих пор ею и пользуются, - рассказывала интересующимся Гаяне ЧИЧОЯН. - Со временем выяснилось, что нам не хватает букв Ф и О. Они тоже потом появились. Раньше сложность была в том, что один звук мог обозначаться несколькими буквами, но создатель письменности Месроп Маштоц долго работал над этим и упразднил это правило.

Гаяне Чичоян знает язык с детства и прекрасно им владеет, а ее коллега из воскресной школы при корейской общине Аружан БАЙБУЛОВА корейский язык учит сама. За год занятий она освоила письмо и сейчас повышает уровень разговорной речи.

- Напишите имя Айсулу по-корейски, пожалуйста! - просили молодые девушки Аружан.

- Только в корейском языке нет буквы Л, поэтому ваше имя будет читаться как "Айсуру", - предупреждала она.

Не удастся услышать свое имя в неизменной транскрипции и тем, у кого в имени есть буквы Ж и З.

- Они читаются как "дж", - пояснила корреспондентам "НГ" Аружан Байбулова. - Буква Л - тоже проблемная… В начале слова она не может стоять, всегда будет "р". Если эта буква стоит в конце, то будет читаться как "ль".

С именем корреспондента "НГ" оказалось тоже все не так просто. По-корейски это имя будет звучать как "Тханя". Особенности национального произношения, что поделать.

- Мне очень нравится корейская культура, поэтому я решила изучать язык, - ответила на наши вопросы Аружан. - Я впервые попала в Дом Дружбы, где есть "Молодежное движение корейцев", а потом стала ходить в их воскресную школу и там учить язык.

Наиболее ценными и старинными экспонатами на празднике были Коран, которому, как и Ак-мечети, в этом году "стукнуло" 125 лет, и еврейский музыкальный инструмент шофар.

Его делают из рога барана или козла и используют для ритуалов. Считается, что звук шофара избавляет от грехов.

- В него трубят в канун Рош Ха-Шана, еврейского Нового года, - пояснила член еврейской общины Евгения ПАРХОМЕНКО. - Бог слышит этот звук и отпускает людям все грехи. Существует поверье, что перед наступлением Нового года Всевышний переворачивает страницу жизни и человек входит в нее безгрешным.

Старину можно было почувствовать, не только прикоснувшись к раритетным вещам, но и услышав ее и даже почуяв.

Выигравшие билеты на киносеанс смотрели фильм "До свидания, Медео" под звуки трескучего пленочного проектора. На экран падало маленькое желтоватое изображение, а в воздухе пахло чем-то советским.

- Раньше в школах на таких показывали учебные фильмы, по сельской местности с ними ездили, - вспоминает кинотехник Валентин БАСОВ. - Этому аппарату много лет, года так с 1978 он в работе. Мы его чиним иногда, посматриваем за ним, аккуратно надо обращаться. Храним его только из-за исторической значимости, сейчас техника-то какая пошла…

В соседней комнате можно было сфотографироваться с семьей купцов Яушевых. В специально оформленной под начало 19 века комнате неподвижно сидели Абдулвали и Мулавали Яушевы, рядом с последним стояла его жена Мафтуха.

Напоминающих внешне этих исторических личностей костанайцев соответствующе одели и загримировали. Оралбаю Кабулу, выступившему в роли Абдулвали Яушева, организаторы наклеили бороду, Руслану Жусупову - усы. Виктории СУЛТАНШИНОЙ для образа нужны были только платье в пол и небольшая шляпка.

- Я состою в татаро-башкирской общине, все время прихожу сюда. Как-то мне сказали, что я похожа на супругу Яушева, - рассказала девушка. - Мне предложили побыть в ее роли сегодня и я согласилась.

К 21.00 большая часть блинчиков и варенья была съедена, корейских роллов-кимпабов - не осталось вовсе. Гости продолжали подходить к ребятам с глюкофонами и просили что-нибудь сыграть. До 22.00 работали выставки и продолжался концерт.

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