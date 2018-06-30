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Движение транспорта на еще одном перекрестке будет запрещено в Костанае

29 июня 2018, 20:58 |  ЖКХ

В связи со строительно-монтажными работами на объекте "Реконструкция ул. Лермонтова" с 30 июня по 1 июля 2018 года будет произведено перекрытие перекрестка улиц Баймагамбетова – Лермонтова.

Об этом сообщила пресс-служба акима города Костаная.

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит извинения за причиненные временные неудобства.

 
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