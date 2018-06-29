До середины следующей недели в Костанайской области будет господствовать сухая и жаркая погода

Завтрашняя суббота, 30 июня, станет последним днем с неустойчивой погодой и осадками. Как минимум до середины следующей недели в Костанайской области продержится по-настоящему летняя погода — сухая и жаркая.

- 1 июля, в воскресенье, температура днем будет в пределах 25-30 градусов, местами дойдет до 33 градусов, - сообщила «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Ночью будет 8 -13, местами 16 градусов тепла. С понедельника по четверг станет еще жарче: 30-35, местами 38 градусов.

Во второй половине следующей недели, по предварительным прогнозам синоптиков, по-прежнему будет тепло, но с небольшим понижением температуры — от 27 до 30 градусов.