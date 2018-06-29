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сайлау курманов
Штрафовать выпускников, нарушающих правила проведения ЕНТ, предложили в МОН РК
советую всем школярам сразу после девятого класса идти в колледж , а если в нашей стране на кое-какие профессии требуют после одиннадцатого , то у северного соседа с этим нет проблем , например моя...
29.06.18 18:10
bgb
При перепродаже автомобиля в Казахстане теперь не нужно идти в спецЦОН
211: спроси подробности у свидетелей еговых... ;-)
29.06.18 17:29
bgb
Штрафовать выпускников, нарушающих правила проведения ЕНТ, предложили в МОН РК
страшно думать о наказание за повторный случай: опытный рецидивист из 11 "а" класса осужден на 5 лет с конфискацией смартфона... :-)
29.06.18 17:26
211
Замначальника колонии в Костанае фиктивно устроила своего сожителя на работу
Как будто бюджет оскудел от этих несчастных полтора лимонов в тенге.. Не оскудевает когда тащут полутора миллиардами долларов и сразу. А тут..
29.06.18 17:08
211
Замначальника колонии в Костанае фиктивно устроила своего сожителя на работу
Да уш.. Поймали девчушку.. Это везде и на каждом предприятии такое сплошь и рядом.. Просто своего наверно хотят туда поставить..
29.06.18 17:07
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До середины следующей недели в Костанайской области будет господствовать сухая и жаркая погода

Татьяна НАЗАРУК

29 июня 2018, 16:49 |  Общество

Завтрашняя суббота, 30 июня, станет последним днем с неустойчивой погодой и осадками. Как минимум до середины следующей недели в Костанайской области продержится по-настоящему летняя погода — сухая и жаркая.

- 1 июля, в воскресенье, температура днем будет в пределах 25-30 градусов, местами дойдет до 33 градусов, - сообщила «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Ночью будет 8 -13, местами 16 градусов тепла. С понедельника по четверг станет еще жарче: 30-35, местами 38 градусов.

Во второй половине следующей недели, по предварительным прогнозам синоптиков, по-прежнему будет тепло, но с небольшим понижением температуры — от 27 до 30 градусов.
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§ 211
Re: До середины следующей недели в Костанайской области будет...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2193
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я в этом году еще не включал кондиционер, так и стоит у меня замотанный еще..
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