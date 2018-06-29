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сайлау курманов
Штрафовать выпускников, нарушающих правила проведения ЕНТ, предложили в МОН РК
советую всем школярам сразу после девятого класса идти в колледж , а если в нашей стране на кое-какие профессии требуют после одиннадцатого , то у северного соседа с этим нет проблем , например моя...
29.06.18 18:10
bgb
При перепродаже автомобиля в Казахстане теперь не нужно идти в спецЦОН
211: спроси подробности у свидетелей еговых... ;-)
29.06.18 17:29
bgb
Штрафовать выпускников, нарушающих правила проведения ЕНТ, предложили в МОН РК
страшно думать о наказание за повторный случай: опытный рецидивист из 11 "а" класса осужден на 5 лет с конфискацией смартфона... :-)
29.06.18 17:26
211
Замначальника колонии в Костанае фиктивно устроила своего сожителя на работу
Как будто бюджет оскудел от этих несчастных полтора лимонов в тенге.. Не оскудевает когда тащут полутора миллиардами долларов и сразу. А тут..
29.06.18 17:08
211
Замначальника колонии в Костанае фиктивно устроила своего сожителя на работу
Да уш.. Поймали девчушку.. Это везде и на каждом предприятии такое сплошь и рядом.. Просто своего наверно хотят туда поставить..
29.06.18 17:07
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При перепродаже автомобиля в Казахстане теперь не нужно идти в спецЦОН

29 июня 2018, 16:11 |  Государство

У казахстанцев появилась возможность перерегистрировать авто в онлайн-режиме, передает Informburo.kz.

Новый сервис на портале электронного правительства в пилотном режиме запустила госкорпорация "Правительство для граждан" совместно с МВД РК и АО "Национальные информационные технологии".

Перерегистрировать авто можно онлайн

При наличии ЭЦП на портале электронного правительства граждане могут переоформить автомобиль без посещения спецЦОНа или регистрационно-экзаменационного подразделения МВД, говорится в сообщении пресс-службы "Правительства для граждан".

"Новшество позволит не только экономить время граждан, но и сократить нагрузку на специализированные ЦОНы, которые только за пять месяцев этого года оказали более 745 тысяч услуг по регистрации и перерегистрации автотранспорта", – рассказал председатель правления госкорпорации Аблайхан Оспанов.

При подаче заявки через портал не требуется сканирование никаких документов, все необходимые сведения подтягиваются из информационных систем.

"Раньше для подачи заявки на оказание этой услуги продавцу и покупателю транспортного средства требовалось посетить фронт-офис "Правительства для граждан" в одно время и со всеми необходимыми документами на руках, что могло вызывать неудобства. Теперь заявки можно подавать, не выходя из дома", – сказал председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Асет Турысов.

Для получения услуги онлайн продавцу необходимо авторизоваться на портале egov.kz, ввести информацию о продаваемом авто, отправить запрос на проверку наличия штрафов, налоговых задолженностей и техосмотра, а при их наличии произвести оплату через портал электронного правительства.

После этого покупатель сможет ознакомиться с заявкой в своём личном кабинете на портале электронного правительства, где после проверки штрафов можно перейти к оплате госпошлин за номерной знак, регистрацию транспортного средства и свидетельства о регистрации. Покупатель подтверждает смарт-сделку своим ЭЦП и ему останется только проехать в спецЦОН за номерным знаком либо заказать его доставку на дом.

С мая этого года МВД РК отменило сверку при перерегистрации авто. Теперь при снятии с учёта или вторичной постановке авто на учёт больше не нужно проходить сверку номерных агрегатов. Сверка сохранилась только для машин, регистрируемых впервые.
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§ 211
Re: При перепродаже автомобиля в Казахстане теперь не нужно идти...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2193
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ниче не понял, но думаю это нормально..
Еще бы научиться этим Еговым пользоваться..
Что такое за зверь..
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§ bgb
Re: При перепродаже автомобиля в Казахстане теперь не нужно идти...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3832
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 29.06.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

спроси подробности у свидетелей еговых... ;-)
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