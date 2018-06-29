 
Форум
сайлау курманов
Штрафовать выпускников, нарушающих правила проведения ЕНТ, предложили в МОН РК
советую всем школярам сразу после девятого класса идти в колледж , а если в нашей стране на кое-какие профессии требуют после одиннадцатого , то у северного соседа с этим нет проблем , например моя...
29.06.18 18:10
bgb
При перепродаже автомобиля в Казахстане теперь не нужно идти в спецЦОН
211: спроси подробности у свидетелей еговых... ;-)
29.06.18 17:29
bgb
Штрафовать выпускников, нарушающих правила проведения ЕНТ, предложили в МОН РК
страшно думать о наказание за повторный случай: опытный рецидивист из 11 "а" класса осужден на 5 лет с конфискацией смартфона... :-)
29.06.18 17:26
211
Замначальника колонии в Костанае фиктивно устроила своего сожителя на работу
Как будто бюджет оскудел от этих несчастных полтора лимонов в тенге.. Не оскудевает когда тащут полутора миллиардами долларов и сразу. А тут..
29.06.18 17:08
211
Замначальника колонии в Костанае фиктивно устроила своего сожителя на работу
Да уш.. Поймали девчушку.. Это везде и на каждом предприятии такое сплошь и рядом.. Просто своего наверно хотят туда поставить..
29.06.18 17:07
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Штрафовать выпускников, нарушающих правила проведения ЕНТ, предложили в МОН РК

29 июня 2018, 15:27 |  Государство

По итогам ЕНТ 2018 года результаты девяти выпускников были аннулированы из-за нарушений ими правил проведения тестирования, передает Informburo.kz.

Кадр из онлайн-трансляции

Штрафовать выпускников, нарушающих правила ЕНТ, предлагает МОН. Пока этот вопрос находится лишь на стадии обсуждения, подчеркнул директор Национального центра тестирования МОН РК Рамазан Алимкулов.

"Цифровизация системы образования, в том числе и в плане ЕНТ, предполагает открытость и снижение коррупционных проявлений: то есть, чем больше общественность задействована в том или ином мероприятии, тем лучше. С 2017 года в пилотном режиме мы ввели онлайн-трансляцию. В прошлом году были оснащены 20% аудиторий, в этом году мы довели этот показатель до 85%, в следующем году он составит уже 100%. Да, многие учащиеся позволили себе сделать селфи, но ровно половина из этих фотографий прошлого года. Мы это выяснили. По некоторым отдельным фактам направили соответствующие запросы в Министерство внутренних дел, ждём результатов", – высказался Рамазан Алимкулов на пресс-конференции в СЦК о выпускниках, нарушивших правила проведения ЕНТ.

Он отметил, что подключение всех аудиторий к онлайн-трансляции позволит сократить число правонарушений, совершаемых выпускниками.

"В этом году техническая оснащённость центров проведения ЕНТ составила 100%, всё оборудование было последних моделей. В аудиториях были установлены подавители мобильной связи стандарта 4G. Я ранее говорил, что девять выпускников были удалены из кабинетов, причиной тому стали грубые нарушения правил проведения ЕНТ. Некоторые из учащихся умудрились даже вырвать листы с вопросами из книжек. Из-за того, что они не могли отправить вопросы с помощью телефонов, им пришлось пойти на столь крайние меры. Сейчас мы обсуждаем итоги текущего года и совместно с МВД, подчеркиваю, обсуждаем вопрос введения административной ответственности, хотя бы на уровне какого-либо штрафа для тех лиц, которые нарушают правила проведения ЕНТ", – заключил глава центра.

23 июня директор Национального центра тестирования МОН РК Рамазан Алимкулов сообщил, что неофициальный рейтинг оригинальных шпаргалок, выявленных на ЕНТ, возглавила бутылка минеральной воды, принесённая абитуриентом на экзамен: на её этикетке были напечатаны формулы по химии.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
29.06.18 16:49 До середины следующей недели в Костанайской области будет господствовать сухая и жаркая погода
29.06.18 16:11 При перепродаже автомобиля в Казахстане теперь не нужно идти в спецЦОН
29.06.18 14:28 Замначальника колонии в Костанае фиктивно устроила своего сожителя на работу
29.06.18 13:50 Пиротехническое шоу, цирк из Новосибирска и выступление звезд - как в Костанае отметят День столицы
29.06.18 13:21 Мать оставленного на костанайском автовокзале ребенка задержала полиция
29.06.18 12:24 Горячую воду отключат не во всем городе - в КТЭК уточнили информацию
29.06.18 12:13 Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками прокомментировал аким Житикаринского района
29.06.18 10:43 Горячую воду отключат по всему Костанаю
29.06.18 08:51 Очередной участок улицы Гагарина перекроют в Костанае
28.06.18 18:11 Общественный совет Костанайской области не позволил КФ АО «КазТрансГаз Аймак» увеличить норму потребления газа

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ 211
Re: Штрафовать выпускников, нарушающих правила проведения ЕНТ,...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2193
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, как штрафовать школяров, если он еще не зарабатывает?
Им что теперь, банки идти грабить?
Ладно у кого то отец за сына ответит, е если нет?
Да если и отца нет, то школяра тогда сажать будут за неуплату налогов?
Интересно, это с первого или с нулевого будут делать..
Профайл

§ bgb
Re: Штрафовать выпускников, нарушающих правила проведения ЕНТ,...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3832
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 29.06.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
страшно думать о наказание за повторный случай: опытный рецидивист из 11 "а" класса осужден на 5 лет с конфискацией смартфона... :-)
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Штрафовать выпускников, нарушающих правила проведения ЕНТ,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2780
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.06.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
советую всем школярам сразу после девятого класса идти в колледж , а если в нашей стране на кое-какие профессии требуют после одиннадцатого , то у северного соседа с этим нет проблем , например моя дочь сразу после девятого поступила в медицинский колледж при челябинской академии ,
Профайл Посетить вебсайт




Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 124
Пользователей: 1
Всего: 125

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх