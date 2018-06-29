Штрафовать выпускников, нарушающих правила проведения ЕНТ, предложили в МОН РК

По итогам ЕНТ 2018 года результаты девяти выпускников были аннулированы из-за нарушений ими правил проведения тестирования, передает Informburo.kz.

Кадр из онлайн-трансляции

Штрафовать выпускников, нарушающих правила ЕНТ, предлагает МОН. Пока этот вопрос находится лишь на стадии обсуждения, подчеркнул директор Национального центра тестирования МОН РК Рамазан Алимкулов.

"Цифровизация системы образования, в том числе и в плане ЕНТ, предполагает открытость и снижение коррупционных проявлений: то есть, чем больше общественность задействована в том или ином мероприятии, тем лучше. С 2017 года в пилотном режиме мы ввели онлайн-трансляцию. В прошлом году были оснащены 20% аудиторий, в этом году мы довели этот показатель до 85%, в следующем году он составит уже 100%. Да, многие учащиеся позволили себе сделать селфи, но ровно половина из этих фотографий прошлого года. Мы это выяснили. По некоторым отдельным фактам направили соответствующие запросы в Министерство внутренних дел, ждём результатов", – высказался Рамазан Алимкулов на пресс-конференции в СЦК о выпускниках, нарушивших правила проведения ЕНТ.

Он отметил, что подключение всех аудиторий к онлайн-трансляции позволит сократить число правонарушений, совершаемых выпускниками.

"В этом году техническая оснащённость центров проведения ЕНТ составила 100%, всё оборудование было последних моделей. В аудиториях были установлены подавители мобильной связи стандарта 4G. Я ранее говорил, что девять выпускников были удалены из кабинетов, причиной тому стали грубые нарушения правил проведения ЕНТ. Некоторые из учащихся умудрились даже вырвать листы с вопросами из книжек. Из-за того, что они не могли отправить вопросы с помощью телефонов, им пришлось пойти на столь крайние меры. Сейчас мы обсуждаем итоги текущего года и совместно с МВД, подчеркиваю, обсуждаем вопрос введения административной ответственности, хотя бы на уровне какого-либо штрафа для тех лиц, которые нарушают правила проведения ЕНТ", – заключил глава центра.

23 июня директор Национального центра тестирования МОН РК Рамазан Алимкулов сообщил, что неофициальный рейтинг оригинальных шпаргалок, выявленных на ЕНТ, возглавила бутылка минеральной воды, принесённая абитуриентом на экзамен: на её этикетке были напечатаны формулы по химии.