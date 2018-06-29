Горячую воду отключат не во всем городе - в КТЭК уточнили информацию

Как стало известно, горячую воду 1 июля отключат только в центре и в КЖБИ. Об этом только что, 29 июня, сообщила пресс-служба ГКП "КТЭК".

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- В северном районе города (КСК - 160 домов) подача ГВС будет осуществлена без перебоев, - уточнили в пресс-службе.

Таким образом, с 21.00 1 июля до 01.00 3 июля без горячей воды останутся абоненты 415 домов, проживающих в центральной части города, и 312 домов в КЖБИ.

Ранее пресс-служба распространила сообщение, что подачу ГВС прекратят во всем городе.