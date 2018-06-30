"У нас было 4 торжества": уроженка Костаная о свадьбе с Майклом из "Универа"

Супруга популярного российского актера Арарата Кещяна, больше известного публике как Майкл из молодежного сериала "Универ", в интервью корреспонденту Tengrinews.kz рассказала о знакомстве с популярным актером.

Фото: instagram.com/katyakeshchyan

Екатерина Кещян, в девичестве Шепета, родилась и выросла в Костанае. Здесь же получила аттестат о среднем образовании и отправилась покорять Москву. Поступила в Российский государственный гуманитарный университет, который позже окончила с отличием. Девушка признается - она с самых ранних лет знала, что Москва - это "ее" город.

Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)6 Июн 2018 в 11:16 PDT

"Я родилась и прожила 18 лет в Казахстане, в городе Костанай. С детства мне папа говорил, что я поеду в Москву. Я росла с этим знанием и настолько привыкла к этой мысли, что после школы я не просто поехала учиться, а с полным осознанием переехала жить в Россию.

Москва - это мой город, мне здесь хорошо, комфортно. Я - человек мегаполиса. В общем, я поступила в Российский государственный гуманитарный университет на "специалиста по связям с общественностью", почти сразу начала работать по профессии", - рассказывает Екатерина.

С будущим мужем, уже тогда востребованным актером Араратом Кещяном, который старше девушки на 11 лет, Екатерина познакомилась на работе.

"Все очень просто и банально. После четвертого курса я устроилась работать в кинокомпанию пиарщиком. Арарат участвовал в сьемках фильма, который производила наша компания. Так и познакомились", - вспоминает Екатерина.

Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)23 Июн 2018 в 11:52 PDT

По словам девушки, Арарат, кроме того, что обладает отличным чувством юмора и особой харизмой, имеет необходимое для мужчины качество - рядом с ним она всегда чувствует себя защищенной.

"Чувство юмора, харизма, семейные ценности, правильные понятия жизненные. И рядом с ним я всегда чувствовала себя как за каменной стеной. Этим и покорил, если можно так сказать. Долго ли ухаживал? Мы поженились через год и три месяца после знакомства. Наверное, у нас довольно быстро развивались отношения, но к чему тянуть, если оба понимают, что хотят связать жизнь друг с другом, и оба очень хотят создать семью и родить детей", - говорит Екатерина.

Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)3 Июн 2018 в 9:10 PDT

Понимание, что Арарат - тот самый, пришло после того, как молодые получили возможность побыть только вдвоем. Проведенный совместный отдых в Доминикане расставил все на свои места. Именно там Екатерина поняла: этого мужчину она понимает с полуслова и этому мужчине хочет родить детей.

"После нашего совместного отдыха, где мы провели тет-а-тет 10 дней, я поняла, что Арарат - тот самый. Если понимаете, о чем я говорю, знаете, что встречаться в одном городе и провести наедине пусть даже неделю – разные вещи. Там мы увидели друг друга в разных ситуациях, поняли, насколько нам хорошо вместе, насколько мы понимаем друг друга и можем поддерживать комфортный для обоих микроклимат.

И, вообще, со временем я стала понимать, что это тот самый мужчина, которого я всегда хотела видеть рядом с собой. Как я говорю: он не мой идеал в представлении "принц на белом коне", но для меня он лучший мужчина из всех, кого я знаю", - признается девушка.

Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)30 Янв 2018 в 9:30 PST

Предложение стать женой актера сюрпризом для Кати не стало. Заветное "Ты выйдешь за меня?" девушка услышала уже после того, как было принято решение о создании семьи. Помолвочное кольцо тоже было подарено постфактум.

"Предложение Арарат сделал странно как минимум. Через месяц после подачи заявления в ЗАГС. Мы уже точно знали, что поженимся, просто не могли найти подходящий вариант свадьбы, никак не укладывалось, что надо делать праздник с несколькими сотнями гостей. Мы были в Сочи у его родителей, в какой-то вечер речь зашла о свадьбе моей подруги, у которой совсем недавно была церемония на берегу в Таиланде. Загорелись идеей и по приезде в Москву подали заявление в ЗАГС на следующий же день.

Но самого предложения по всем правилам не было. Меня этот факт не отпускал. Поэтому через несколько недель, когда ювелир доделал кольцо, Арарат пришел домой с огромным букетом, помолвочным колечком и спросил: "Ты выйдешь за меня замуж?" До сих пор вспоминаем и смеемся. Вернее, я смеюсь: как будто у меня был выбор", - с улыбкой рассказывает девушка.

Попытка избежать масштабного торжества превратилась в четыре свадьбы и венчание. Загс и свадебный ужин в кругу близких в Москве, красивая церемония в Таиланде, банкет в Костанае и еще один вечер, снова в Москве, уже для коллег Арарата.





Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)20 Фев 2018 в 7:51 PST

"Свадьбы - это, похоже, наша семейная фишка. Особенно учитывая, что я сейчас профессионально занимаюсь их организацией. В общем, у нас было четыре свадьбы и одно венчание. Мы, как я уже сказала, никак не хотели делать большущую свадьбу с несколькими сотнями гостей. И решили по примеру моей подруги сделать красивую церемонию на берегу в Таиланде. Позвали с собой друзей, они с радостью согласились. Так, у нас получились регистрация в ЗАГСе с ужином для родных и близких и церемония в Таиланде с веселой вечеринкой.

Потом мои родители дали знать, что мы так просто не отделаемся, поэтому они нас ждут в Костанае. Там у нас был свадебный банкет на 65 гостей. Прилетев в Москву, решили, что нужно отметить значимое событие в нашей жизни с коллегами Арарата. Написали список, получилось около 70 человек. Я сказала: "Ну, тогда я надену платье". На что услышала: "Ну, тогда я надену смокинг".

Вот и четыре свадьбы. Через 2,5 года было еще венчание с красивым ужином на небольшое количество гостей. Нам это все так понравилось, что на наше пятилетие, которое было в этом, 2018, году мы хотели сделать еще одну свадьбу где-то в теплых краях. Но в ноября 2017-го у нас родилась Диана, поэтому поездка перенеслась на годик", - рассказывает Екатерина Кещян.

У пары сейчас двое детей - старшая Ева и младшая Диана. Имена дочерям выбирали совместно. Обсуждали, спорили, предлагали и отвергали, и в итоге пришли к вариантам, которые устроили обоих.

"С Евой мы быстро справились. Я выбрала несколько имен, первое предложила "Ева", Арарат сразу согласился. С Дианой мы повоевали. Придумали имя за две недели до ее появления на свет, просто ужиная в ресторане. До этого то, что предлагала я, муж отвергал, и наоборот", - говорит Катя.

Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)18 Апр 2018 в 9:57 PDT

На вопрос, каково это - быть замужем за знаменитостью, Катя отвечает просто: для нее Арарат - это любимый супруг, друг, отец ее детей и никак иначе.

"Я замужем за мужчиной в первую очередь. Я вспоминаю, что муж - известный человек, когда мы куда-то выходим и на него реагируют люди. В остальном у нас такой же быт, как и у любой другой семьи. Родные тоже относятся к Арарату, и с самого начала так было, как к члену семьи. В общем, из моих близких еще никто не реагировал как-то вроде: "О, ты живешь со звездой, классно". Такое бывало от малознакомых мне людей", - продолжает девушка.

Сложности в семейной жизни были. Однако секрет этой самой счастливой семейной жизни как раз кроется в том, чтобы бороться за нее и преодолевать трудности, говорит девушка.

Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)7 Июн 2018 в 8:07 PDT

"Мы за пять лет прошли огонь, воду и медные трубы, в самом натуральном смысле. Подробностей не будет, это все личное. Просто скажу, что трудности бывают у всех. И это абсолютно нормально. Главное - не бежать, а всеми силами стремиться сохранить то, что есть, и сделать отношения еще лучше, глубже, теплее. У нас вроде получается", - считает Катя.

Девушка также призналась, что в скором времени с детьми и мужем планирует навестить родственников в Казахстане.

"Стараемся раз в полгода-год прилетать. Последний раз встречали там новый 2017 год, потом я забеременела. В следующий раз планируем прилететь этой осенью, надо показать вторую правнучку моей бабушке. А так, мои родители часто прилетают, раз в два-три месяца точно", - поделилась планами Катя.

Сейчас Екатерина руководит свадебным агентством. Также в планах запуск нового проекта - информационного портала для женщин, где специалисты, такие как историк, психолог, репродуктолог и другие, будут писать на самые разные темы и профессионально отвечать на вопросы, которые волнуют современных женщин. А также Катя хочет родить Еве и Диане братика или сестренку.

"У меня сейчас есть агентство "Дом Свадеб Кати Кещян", я занимаюсь организацией свадеб. Недавно провела первый обучающий вебинар для свадебных координаторов, получила очень хорошие отзывы от девочек, поэтому точно буду продолжать. Еще буду брать девочек на обучение, чтобы воспитать для себя помощниц. Кроме того, в процессе запуска сейчас у меня информационный портал для женщин, планирую открыть его в конце сентября. Ну и еще одного ребенка как минимум хотим. В общем, жизнь кипит, планы и амбиции большие", - заключила Екатерина.