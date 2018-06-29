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Горячую воду отключат по всему Костанаю
Татьяна НАЗАРУК
29 июня 2018, 10:43 | ЖКХ
Жители Костаная останутся без горячей воды чуть больше, чем на сутки. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ГКП «КТЭК».
Иллюстративное фото
Воду отключат с 21:00 1 июля до 01:00 3 июля.
- Подача горячей воды потребителям будет прекращена в связи с прекращением подачи газа КПФ АО «Қаз ТрансГаз Аймақ» на теплоисточники, - объяснили причину в ГКП. - Приносим извинения за причиненные неудобства.
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