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сайлау курманов
Штрафовать выпускников, нарушающих правила проведения ЕНТ, предложили в МОН РК
советую всем школярам сразу после девятого класса идти в колледж , а если в нашей стране на кое-какие профессии требуют после одиннадцатого , то у северного соседа с этим нет проблем , например моя...
29.06.18 18:10
bgb
При перепродаже автомобиля в Казахстане теперь не нужно идти в спецЦОН
211: спроси подробности у свидетелей еговых... ;-)
29.06.18 17:29
bgb
Штрафовать выпускников, нарушающих правила проведения ЕНТ, предложили в МОН РК
страшно думать о наказание за повторный случай: опытный рецидивист из 11 "а" класса осужден на 5 лет с конфискацией смартфона... :-)
29.06.18 17:26
211
Замначальника колонии в Костанае фиктивно устроила своего сожителя на работу
Как будто бюджет оскудел от этих несчастных полтора лимонов в тенге.. Не оскудевает когда тащут полутора миллиардами долларов и сразу. А тут..
29.06.18 17:08
211
Замначальника колонии в Костанае фиктивно устроила своего сожителя на работу
Да уш.. Поймали девчушку.. Это везде и на каждом предприятии такое сплошь и рядом.. Просто своего наверно хотят туда поставить..
29.06.18 17:07
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Горячую воду отключат по всему Костанаю

Татьяна НАЗАРУК

29 июня 2018, 10:43 |  ЖКХ

Жители Костаная останутся без горячей воды чуть больше, чем на сутки. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ГКП «КТЭК».

Иллюстративное фото

Воду отключат с 21:00 1 июля до 01:00 3 июля.

- Подача горячей воды потребителям будет прекращена в связи с прекращением подачи газа КПФ АО «Қаз ТрансГаз Аймақ» на теплоисточники, - объяснили причину в ГКП. - Приносим извинения за причиненные неудобства.
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Комментарии к новости
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* olegggon
Re: Горячую воду отключат по всему Костанаю
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 894
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 29.06.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное в отместку отключили, что им не дали поднять цену.
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§ Сыкымы
Re: Горячую воду отключат по всему Костанаю
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 149
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 29.06.18 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:

Здесь тоже в отместку? :-)
http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31347
http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31449
http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31512
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§ Обликоморале
Re: Горячую воду отключат по всему Костанаю
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5043
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.06.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где Добринцоff с мемасиками про ''скворечники''?))
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