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советую всем школярам сразу после девятого класса идти в колледж , а если в нашей стране на кое-какие профессии требуют после одиннадцатого , то у северного соседа с этим нет проблем , например моя...
29.06.18 18:10
bgb
При перепродаже автомобиля в Казахстане теперь не нужно идти в спецЦОН
211: спроси подробности у свидетелей еговых... ;-)
29.06.18 17:29
bgb
Штрафовать выпускников, нарушающих правила проведения ЕНТ, предложили в МОН РК
страшно думать о наказание за повторный случай: опытный рецидивист из 11 "а" класса осужден на 5 лет с конфискацией смартфона... :-)
29.06.18 17:26
211
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Как будто бюджет оскудел от этих несчастных полтора лимонов в тенге.. Не оскудевает когда тащут полутора миллиардами долларов и сразу. А тут..
29.06.18 17:08
211
Замначальника колонии в Костанае фиктивно устроила своего сожителя на работу
Да уш.. Поймали девчушку.. Это везде и на каждом предприятии такое сплошь и рядом.. Просто своего наверно хотят туда поставить..
29.06.18 17:07
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Пиротехническое шоу, цирк из Новосибирска и выступление звезд - как в Костанае отметят День столицы

Татьяна НАЗАРУК

29 июня 2018, 13:50 |  Общество

В этом году празднование Дня Астаны охватит несколько районов Костаная. Однако самые масштабные и зрелищные мероприятия пройдут не в центре города, а в парке 25-летия Независимости на ул. Гашека. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе акима Костаная.

Фото из архива "НГ"

День Астаны в Костанае будут отмечать один день, 6 июля. В парке 25-летия Независимости праздник будет продолжаться с утра и до позднего вечера, а в Сити-центре, на бульваре "Жастар" и в микрорайоне Костанай-2 мероприятия запланированы только на вечер.

В 11.00 в парке на ул. Гашека начнется детская программа с участием фокусников, ростовых кукол. Также пройдут спортивные игры, концерт, будет работать выставка ремесленников.

После 19.00 там же выступят артисты цирка шапито из Новосибирска. В программе - жонглеры, канатоходцы, акробаты, клоуны.

На сцене выступят казахстанские звезды - певица Ерке Есмахан и советско-казахский вокально-инструментальный ансамбль "Досмұқасан".

В завершение вечера организаторы обещают пиротехническое шоу.

- Это будет салют под музыку, - сообщили "НГ" в пресс-службе акима Костаная. - По госзакупу на него было выделено 3,5 млн тенге.

Общую сумму, затраченную на проведение правздника, нам пообещали озвучить позже.

Программа мероприятий, посвященных 20-летию Астаны

 Парк по ул. Гашека

Этно – аул «Qoloner»: -выставка - презентация ОФ ремесленников «Qoloner»

11.00

Спортивная игра «Городки»

11.00

Детские – шоу программы, с участием фокусников, ростовых кукол, костюмированных персонажей

 11.00

Праздничный концерт «Астана - сердце Евразии»

11.00

Чемпионат Костаная по летним лыжным гонкам

12.00

 Вечерняя программа на ул. Гашека

Кинотеатр под открытым небом. Фильм об Астане (нарезка фильмов)

19.00

Праздничная программа «Астана-город мечты»

20.00

Программа профессионального цирка шапито из г.Новосибирска (канатоходцы, жонглеры, акробаты, клоуны)

21.00

Концертный блок звезды казахстанской эстрады Ерке Есмахан

22.00

Концертный блок группы «Досмұқасан»

22.30

Пиротехническое шоу

23.00

 Бульвар «Жастар»

Концерт коллективов ГШДТ «Астана - сердце Родины моей»

18.00

 Костанай - 2

Праздничная программа «Астана – әсем қала»

18.00

Сити -центр

Концерт городских коллективов и филармонии им.Е.Умурзакова

19.00



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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Пиротехническое шоу, цирк из Новосибирска и выступление...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2193
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Это как нибудь отметить день рождения Костаная где нибудь в Котманду..
Ну или в Торгае наконец..
Как то все не так у нас..
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§ 211
Re: Пиротехническое шоу, цирк из Новосибирска и выступление...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2193
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и если день рождения Астана, то к чему эти клоуны?
Это клоунада?
Как минимум должна быть Рихана или Элтон Жон..
Я бы с удовольствием посмотрел дуэт Шона Пола и Дуа Липы..
Ох и крутая девченка..
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