Пиротехническое шоу, цирк из Новосибирска и выступление звезд - как в Костанае отметят День столицы
Татьяна НАЗАРУК
В этом году празднование Дня Астаны охватит несколько районов Костаная. Однако самые масштабные и зрелищные мероприятия пройдут не в центре города, а в парке 25-летия Независимости на ул. Гашека. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе акима Костаная.
Фото из архива "НГ"
День Астаны в Костанае будут отмечать один день, 6 июля. В парке 25-летия Независимости праздник будет продолжаться с утра и до позднего вечера, а в Сити-центре, на бульваре "Жастар" и в микрорайоне Костанай-2 мероприятия запланированы только на вечер.
В 11.00 в парке на ул. Гашека начнется детская программа с участием фокусников, ростовых кукол. Также пройдут спортивные игры, концерт, будет работать выставка ремесленников.
После 19.00 там же выступят артисты цирка шапито из Новосибирска. В программе - жонглеры, канатоходцы, акробаты, клоуны.
На сцене выступят казахстанские звезды - певица Ерке Есмахан и советско-казахский вокально-инструментальный ансамбль "Досмұқасан".
В завершение вечера организаторы обещают пиротехническое шоу.
- Это будет салют под музыку, - сообщили "НГ" в пресс-службе акима Костаная. - По госзакупу на него было выделено 3,5 млн тенге.
Общую сумму, затраченную на проведение правздника, нам пообещали озвучить позже.
Программа мероприятий, посвященных 20-летию Астаны
|
Парк по ул. Гашека
|
Этно – аул «Qoloner»: -выставка - презентация ОФ ремесленников «Qoloner»
|
11.00
|
Спортивная игра «Городки»
|
11.00
|
Детские – шоу программы, с участием фокусников, ростовых кукол, костюмированных персонажей
|11.00
|
Праздничный концерт «Астана - сердце Евразии»
|
11.00
|
Чемпионат Костаная по летним лыжным гонкам
|
12.00
|
Вечерняя программа на ул. Гашека
|
Кинотеатр под открытым небом. Фильм об Астане (нарезка фильмов)
|
19.00
|
Праздничная программа «Астана-город мечты»
|
20.00
|
Программа профессионального цирка шапито из г.Новосибирска (канатоходцы, жонглеры, акробаты, клоуны)
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21.00
|
Концертный блок звезды казахстанской эстрады Ерке Есмахан
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22.00
|
Концертный блок группы «Досмұқасан»
|
22.30
|
Пиротехническое шоу
|
23.00
|
Бульвар «Жастар»
|
Концерт коллективов ГШДТ «Астана - сердце Родины моей»
|
18.00
|
Костанай - 2
|
Праздничная программа «Астана – әсем қала»
|
18.00
|
Сити -центр
|
Концерт городских коллективов и филармонии им.Е.Умурзакова
|
19.00
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