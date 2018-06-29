Пиротехническое шоу, цирк из Новосибирска и выступление звезд - как в Костанае отметят День столицы

В этом году празднование Дня Астаны охватит несколько районов Костаная. Однако самые масштабные и зрелищные мероприятия пройдут не в центре города, а в парке 25-летия Независимости на ул. Гашека. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе акима Костаная.

Фото из архива "НГ"

День Астаны в Костанае будут отмечать один день, 6 июля. В парке 25-летия Независимости праздник будет продолжаться с утра и до позднего вечера, а в Сити-центре, на бульваре "Жастар" и в микрорайоне Костанай-2 мероприятия запланированы только на вечер.

В 11.00 в парке на ул. Гашека начнется детская программа с участием фокусников, ростовых кукол. Также пройдут спортивные игры, концерт, будет работать выставка ремесленников.

После 19.00 там же выступят артисты цирка шапито из Новосибирска. В программе - жонглеры, канатоходцы, акробаты, клоуны.

На сцене выступят казахстанские звезды - певица Ерке Есмахан и советско-казахский вокально-инструментальный ансамбль "Досмұқасан".

В завершение вечера организаторы обещают пиротехническое шоу.

- Это будет салют под музыку, - сообщили "НГ" в пресс-службе акима Костаная. - По госзакупу на него было выделено 3,5 млн тенге.

Общую сумму, затраченную на проведение правздника, нам пообещали озвучить позже.

Программа мероприятий, посвященных 20-летию Астаны